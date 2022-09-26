Скалодром и тренажеры: как в сызранской школе №3 появилась современная спортплощадка

На площадке с удовольствием занимаются и опытные, и начинающие спортсмены. Фото АО «СНПЗ»

В юбилейный для Сызранского НПЗ (входит в НК «Роснефть») год продолжаем рассказывать о важных проектах, которые завод реализует на благо города и региона. Один из них воплотился в жизнь два года назад: тогда промгигант подарил городу новую многофункциональную спортивную площадку. И хотя построена она на территории сызранскойшколы №3, заниматься здесь могут все жители города. Площадка стала местом притяжения как молодежи, так и спортсменов со стажем. На площадке есть место для всех. В игровой зоне установлено оборудование для тренировок баскетболистов и волейболистов, во второй части - для безопасных занятий спортом ребят всех возрастов. Для начинающих спортсменов предусмотрены спортивные комплексы с веревочными лестницами, канатом, скалодромом, кольцами. Для более старших - шведская стенка, лабиринт, рукоход, брусья, перекладины, уличные тренажеры. Также имеется специальная зона для прыжков в длину. Все оборудование отвечает требованиям ГОСТ и установлено в соответствии со строительными нормами и правилами.

Еще один спортивный проект благодаря нефтяникам был реализован в Губернском колледже Сызрани. Долго пустующее помещение здесь переоборудовали под современный спортивный зал.

Развитию спорта, в том числе детского, в «Роснефти» уделяют большое внимание. Во всех регионах своего присутствия Компания поддерживает строительство спортивных комплексов и многофункциональных площадок. Самый масштабный проект, реализованный в Сызрани за последние годы – строительство «Роснефть Арены», давшей толчок развитию в городе зимних видов спорта.

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