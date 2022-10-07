Керлинг, хоккей и фигурное катание: новый Дворец спорта привлек в Самару профессиональный лед

За год во Дворце спорта прошли более 100 спортивных и культурных мероприятий Фото: правительство Самарской области

В Самаре появился профессиональный лед. Это стало возможно благодаря строительству нового ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской. За более чем год работы там провели уже более 100 спортивных и культурных мероприятий, которые посетили свыше 524 тысяч человек.

Дворец спорта — результат большой совместной работы правительства Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. В разработке проекта приняли участие тренеры, президенты спортивных федераций, руководители спортклубов. В результате получилось создать современный объект, который соответствует самым высоким требованиям. В здании сделали сразу три ледовых арены: основную, тренировочную и площадку для керлинга с четырьмя дорожками. Там установили несколько холодильных установок, с помощью которых лед можно «настроить» под тот или иной вид спорта.

Первая площадка для керлинга

— Это первый профессиональный лед для керлинга в Самарской области. Здесь можно будет проводить соревнования мирового уровня. Уверен, она будет востребована круглый год, — отметил губернатор во время осмотра площадки.

С момента открытия Дворца спорта там прошли восемь региональных турниров: три чемпионата, кубок и первенство до 22 лет, а также первенства СШОР-1 по керлингу. Кроме того, впервые в Самарской области прошел чемпионат России по керлингу на колясках. Профессионалы высоко оценили уровень его организации. В декабре 2022 года Самара примет финалы Кубка России среди мужских и женских команд.

— Сейчас при местной федерации керлинга проходят подготовку 40 детей от 10 до 18 лет, десять взрослых спортсменов и 10 спортсменов по керлингу на колясках. В марте 2022 года при СШОР открыли профессиональное отделение по керлингу, где занимаются 75 человек. В апреле был создан керлинг-клуб «Волга-Айс», где тренируются около 40-50 спортсменов-любителей. С 2023 года количество занимающихся планируется увеличить, — поделился президент федерации керлинга Самарской области Виктор Богатов.

Домашняя арена для ХК ЦСК ВВС

Дворец спорта, которому присвоили имя Владимира Высоцкого, стал домашней ареной для ХК ЦСК ВВС. «Летчики» уже провели на ней более 10 матчей, которые посетили свыше 13 тысяч человек. Ближайшая игра на льду Дворца спорта состоится 15 октября 2022 года. Самарская команда сыграет с «Тамбовом».

Площадка для фигурного катания и ледовых шоу

Проводят на льду нового Дворца спорта и соревнования по фигурному катанию. К примеру, в 2022 году там прошли всероссийские соревнования «Кумпарсита» и «Самарочка». В них приняли участие более 100 спортсменов. Кроме того, в Самару приезжали известные чемпионы страны. Свои ледовые шоу здесь показывали Татьяна Навка, Этери Тутберидзе и Илья Авербух. Их посетили более 12 тысяч человек.

— Дворец спорта стал хорошим подспорьем в плане развития и популяризации фигурного катания — олимпийского вида спорта, в котором мы до сих пор непобедимы. Мы уже мы провели соревнования «Самарочка» и «Кумпарсита». В ноябре пройдет всероссийский турнир «Волжский пируэт», в котором примут участие лучшие фигуристы страны, — рассказала президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш.

Соревнования не только на льду, но и на паркете

Во Дворце спорта проводят соревнования не только на льду, но и на паркете. Арена легко трансформируется под любые нужды. К примеру, там прошли уже восемь матчей по баскетболу чемпионата России среди мужских команд. Наш регион представляет БК «Самара». Также новый спорткомплекс стал местом проведения первенства страны по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти И.А. Найвальта «Новая Высота»; фестиваля единоборств «Кубок губернатора Самарской области по тхэквондо (ИТФ)» и профессионального бокса «Буря на Волге».

— На 2022-2023 годы запланированы крупные мероприятия. В их числе: 13 матчей БК «Самара», который в этом году участвует в Единой лиге ВТБ; 16 матчей ЦСК ВВС в рамках ВХЛ; VI этап гран-при Кубка России по фигурному катанию. Также намечены концерт, посвященный выступлениям Владимира Высоцкого; концерты популярных российских звезд; турниры по керлингу, ледовые шоу и много другое, — рассказал директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов.

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