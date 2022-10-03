Убил пять женщин и 15-летнюю девушку: тольяттинского маньяка Олега Рылькова осудили за преступления 29-летней давности

Серийный убийца уже отбывает пожизненное в колонии "Черный дельфин" Фото: Михаил ГОРЮНОВ

«Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова признали виновным еще в нескольких убийствах. Речь идет о расправах над жительницами Автограда более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, Олег Рыльков с августа 1993-го по ноябрь 1994 года убил пять женщин и 15-летнюю девушку в Центральном районе Тольятти. Всех жертв маньяк задушил.

Убийство на берегу Волги

Так, в августе 1993 года маньяк, находясь у дома на улице Карла Маркса, познакомился с женщиной. Он предложил ей выпить на берегу Волги в микрорайоне «Портпоселок». В какой-то момент мужчина стал приставать к даме, но та не была настроена на столь близкое знакомство. Она начала сопротивляться. Тогда преступник ударил ее как минимум девять раз, повалил на землю и сдавил шею ногой. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, он оттащил ее тело в реку и ушел.

Убийство в незапертой квартире

Следующее преступление Олег Рыльков совершил в январе 1994 года. Он зашел в подъезд дома на улице Мира и увидел, что дверь в одну из квартир не заперта. Маньяк заметил на диване спящую женщину, нашел на кухне бельевую веревку и попытался связать хозяйку жилища. Однако та проснулась и стала сопротивляться. Тогда Рыльков пригрозил незнакомке ножом и накинул на ее шею веревку. После этого он нанес жертве около 10 ударов руками и ногами, еще три — ножом в шею. Убив женщину, преступник похитил ее деньги и покинул квартиру.

Всех своих жертв маньяк задушил Фото: СУ СК по Самарской области

Помешала напасть на девочку

Весной 1994 года «тольяттинский потрошитель» расправился с пенсионеркой, которой было больше 80 лет. Он убил женщину, потому что она помешала ему напасть на маленькую девочку. Маньяк проник в дом пожилой жительницы Автограда, разбив окно палкой. Он несколько раз ударил хозяйку жилища и повалил на пол, после этого сдавил ей шею палкой.

- В рамках расследования уголовного дела проведены комплекс экспертиз и значительное количество следственных действий, в том числе проверки показаний на месте с участием осужденного. Все это помогло восстановить достоверную картину произошедшего, - отметили в СУ СК по Самарской области.

Новый приговор

Суд признал Олега Рылькова виновным в убийствах нескольких женщина и назначил ему 10 лет лишения свободы. Отметим, сейчас мужчина находится в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, где отбывает пожизненное наказание за совершенные более 30 лет преступления. Среди них: убийства шести человек, в том числе 5 несовершеннолетних, покушение на убийство ребенка, 24 эпизода растления детей и 34 разбоя.

Напомним, ранее следователь рассказал «КП-Самара», как маньяк находил своих жертв и как их убивал. Также он поделился, какое впечатление производит Олег Рыльков, и ответил на вопросы, которые раскрывают личность серийного убийцы.

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