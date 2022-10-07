Оставил детей без отца: в Тольятти вынесли приговор судоводителю катера с депутатами, который врезался в лодку семьи Безруковых

Забирова лишили свободы на 2,5 года за смерть молодого отца

В четверг, 6 октября 2022 года, в Тольятти состоялся суд над судоводителем катера с депутатами Максимом Забировым, который столкнулся на Волге с лодкой семьи Безруковых. В результате столкновения глава семейства Денис Безруков выпал из резинового плавсредства и бесследно исчез. Через 10 дней его тело обнаружили на берегу в нескольких километрах от места аварии. Представитель семьи Безруковых, адвокат Кирилл Щербаков рассказал журналисту «КП-Самара» подробности последнего заседания.

2,5 года колонии-поселения вместо 4 лет общего режима

- Суд приговорил Максима Забирова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселения. Заявленный к нему моральный вред в пользу вдовы Безрукова удовлетворен частично. С осужденного взыскали 700 тысяч рублей, - рассказал нам адвокат кабинета 976 ПАСО.

Напомним, гособвинение запрашивало для Забирова 4,5 года колонии общего режима, в свою очередь адвокат виновника аварии настаивал на условном сроке для своего клиента. Суд принял окончательное решение, по словам Кирилла Щербакова, приговор в настоящее время изучается всеми сторонами, решение об обжаловании на данный момент не принято. Отметим, что на апелляцию по законодательству есть 10 дней после вступления приговора суда в силу.

Дело было окутано тайнами с самого начала

ЧП на воде произошло 18 июня 2021 года в районе полуострова Копылово на Волге в Самарской области. Катер, на борту которого были депутаты «Единой России» и представители Жигулевского заповедника на полной скорости протаранили надувную лодку семьи Безруковых. В лодке находились супруги и их пятилетний сын. В результате столкновения бесследно исчез 32-летний Денис Безруков. На протяжении почти 10 дней его искали на акватории Волги и по берегу, к поискам подключили водолазов Поисково-спасательной службы Самарской области, полицейских и волонтеров «ЛизаАлерт».

Тело Дениса Безрукова искали в Волге почти две недели

Тело Дениса нашли 27 июня, причем нашел его тот самый Максим Забиров. По словам представителя семьи, погибший был обнаружен в месте, где ранее поисковые отряды уже проводили поиски. Это не единственное загадочное обстоятельство, которое было в данном деле. Так, адвокат Щербаков рассказывал ранее «Комсомолке», что по результатам медицинского освидетельствования, депутаты в катере были пьяны, а кровь Забирова была абсолютна чиста. Когда адвокат запросил его биоматериалы для проведения независимой экспертизы, оказалось, что его анализы пропали из базы клиники, причем всех остальных они были.

Кроме того, в крови погибшего Дениса Безрукова был также найден алкоголь, но жена утверждает, что супруг в тот день не пил, так как катал на лодке маленьких детей. Сами же эксперты, которые взяли посмертный анализ, утверждают, что ошибки быть не может. Результаты исследования не могут быть ложными, так как проводились по всем нормативам.

В результате наказание понесет только судоводитель катера. Приговор оказался мягче, чем запрашивало гособвинение. Будут ли стороны оспаривать решение суда, пока неизвестно.

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