Угрожал убить кассира и выстрелил в лицо охраннику: самарца осудят за пьяный дебош на заправке

Неадекватный мужчина устроил переполох на АЗС вечером 1 сентября 2022 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Самары, который минувшей осенью открыл стрельбу на заправке, скоро предстанет перед судом. Правоохранители завершили расследование уголовного дела. 29-летнему мужчине вменяют хулиганство, угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью и управление авто в пьяном виде.

Приехал на АЗС и стал беспорядочно стрелять

Самарец устроил переполох на АЗС, расположенной на пересечении Московского шоссе и улицы Гастелло, вечером 1 сентября 2022 года. Момент попал на видео. На записи с камеры видно, что мужчина приехал на заправку на автомобиле BMW. Он вставил заправочный пистолет в горловину топливного бака, а дальше произошел неожиданный поворот событий.

– Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал несколько беспорядочных выстрелов из травматического пистолета на территории АЗС, в том числе в сторону прохожих. После этого он зашел в помещение станции и направил оружие на кассира, – сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Направил пистолет на женщину

Камеры засняли, как самарец некоторое время осматривал полки с напитками, параллельно беседуя на повышенных тонах с женщиной-кассиром. Казалось, та совсем не испугалась неадекватного посетителя. Она просила покинуть его торговую точку, жестами указывая на выход. В какой-то момент мужчина вспылил и навел на женщину пистолет, угрожая убийством, однако та спокойно отвела оружие от своего лица. После этого самарец все-таки покинул мини-маркет.

Выстрелил охраннику в лицо

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Один из охранников попытался скрутить дебошира, но тот выстрелил ему в лицо. После этого мужчина сел в свою иномарку и дал по газам, вырвав шланг из заправочной колонки. Далеко автомобилист не уехал. Он не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил дерево. Пытаясь скрыться, нарушитель повредил патрульную машину. Чтобы задержать самарца и усадить его в машину ДПС, понадобилась сила четверых полицейских.

– Задержанным оказался 29-летний местный житель, который неоднократно был судим. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Его автомобиль госавтоинспекторы поместили на спецстоянку, – рассказали в облглавке.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что у мужчины не было прав, как и разрешения на травматический пистолет.

В настоящее время самарцу предъявлено обвинение. Правоохранители направили уголовное дело на рассмотрение в суд. Мужчине может грозить реальный срок лишения свободы.

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