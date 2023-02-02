Героические речники и летчик-ас по прозвищу Борода: что вспоминали самарцы о Сталинградской битве

Летчика из Куйбышева Вадима Фадеева по прозвищу Борода окружал ореол легендарности и при жизни, и после гибели

2 февраля 2023 года исполняется 80 лет победы советских войск в Сталинградской битве. В боях за Сталинград участвовало немало самарцев. В архивах сохранились воспоминания ветеранов.

Сталинградские арбузы

Василий Кравченков рвался на фронт с самого начала войны, когда ему не было и 18 лет. Но на заводе его ценили как работника с золотыми руками. После получения очередной повестки парню пришлось пойти на хитрость и отправить вместо себя за станок своего товарища. После обучения Василий попал под Сталинград, где и получил первое боевое крещение.

Василий Кравченков ушел на фронт, хотя у него была бронь на производстве Фото: Елена НЕДЯЛКОВА

- Я с разведчиками оборудовал наблюдательный пункт прямо на арбузном поле. Там впервые попробовал сталинградские арбузы, - вспоминал ветеран.

Держа оборону в Сталинграде, Василий научился стрелять по танкам.

- Стрелять надо было по гусеницам. Начались ужасные уличные бои в Сталинграде. Немцы сбрасывали листовки: «Вы получите дом, надел, жизнь, переходите на нашу сторону». Весь сентябрь и октябрь мы из щелей домов стреляли по танкам. Наш дивизион тогда уничтожил 35 танков.

Когда Василий получил ранение при обстреле, на него еще и рухнула кирпичная стена, за которой он укрывался. Но боец отказался переправляться за Волгу, как и большинство раненых.

- Останусь здесь до конца, - заявил он.

Но Василию Кравченкову удалось уцелеть, дойти до Праги и прожить долгую жизнь.

Юнга под обстрелом

Водная переправа была долгое время единственным способом связи оборонявшегося Сталинграда с тылом. По реке подвозили продовольствие, оружие, увозили мирное население и раненых.

Переправу обслуживали речники из Самары на судах пароходства «Волготанкер». Среди них был Владимир Пермяков — впоследствии почетный гражданин Самары, который отправился вниз по Волге, в сторону Сталинграда, еще будучи юнгой.

Фашисты, понимая значение этой переправы, постоянно обстреливали ее с берега и с самолетов. Много людей и судов погибло, но многих удалось спасти благодаря это водной «дороге жизни».

Так, более 300 детей сумел вывезти легендарный буксир «Ласточка» 23 августа 1942 года, когда Сталинград подвергся самому массированному обстрелу, фактически уничтожившему город.

- Сталинградские переправы – о них нельзя рассказать, это можно только пережить. Могу с уверенностью сказать, что Сталинград не только научил нас воевать. Мы научились дважды жить, - рассказывал Владимир Пермяков.

Его подвиг и последующая деятельность в мирное время увековечены в Самаре. Владимиру Пермякову установлен памятник рядом со зданием пароходства «Волготанкер».

Памятник Владимиру Пермякову - это памятник также подвигу всех куйбышевских речников под Сталинградом Фото: правительство Самарской области

Летчик-легенда

В память об участниках Сталинградской битвы в Самаре названы также улица Вадима Фадеева и площадь Героев 21-й армии.

О летчике-комсомольце Вадиме Фадееве, отличавшемся огромным ростом и плечистотью, а также окладистой бородой, слагали легенды.

- Фашисты стреляли по нему из винтовок, автоматов, такую трескотню подняли, хоть уши затыкай, а его и пули не берут. И садится он на мерзлую, изрытую минами и снарядами, землю, в 300 метрах от передовой, спокойно, как на ровном месте, - вспоминали его сослуживцы.

Летчик-ас по прозвищу Борода оставался цел и невредим, уничтожая вражеские самолеты, на протяжении всей Сталинградской битвы, а погиб, согласно официальной версии, в апреле 1943-го на Кубани. Но и его гибель превратилась в легенду.

Дело в том, что в братской могиле, на которой значится имя Фадеева, его тела, по утверждениям родственников, нет. Зато они слышали от фронтовиков, будто, потерпев крушение, Фадеев был захвачен в плен и оказался в Освенциме, где поднял восстание узников.

В Самаре, помимо улицы в Промышленном районе и школы № 3 на этой улице, именем Вадима Фадеева назван также сквер на проспекте Ленина.

А напротив этого сквера располагается площадь Героев 21-й армии. В составе этой армии более 5 тысяч бойцов из Куйбышева и области участвовали в обороне Сталинграда. За доблесть, проявленную в Сталинградской битве, армия получила звание гвардейской.

Ушел в юбилейный год

1 января 2023 года в Самаре ушел из жизни Сергей Алехин - один из последних остававшихся в живых участников Сталинградской битвы. Он совсем чуть-чуть не дожил до 80-летнего юбилея победы в этом сражении.

— Уходит эпоха…Но мы будем помнить, — написал в прощальном слове герою депутат Александр Живайкин.

Будем помнить.