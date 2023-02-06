Битва за кладбище и расстрел Якудзы: что известно о задержании в Таиланде самарского бизнесмена

Игоря Гужина нашли в Таиланде спустя несколько лет после организации убийства Якудзы. Фото: Иммиграционное бюро Таиланда/Bangkok Post

В 2017 году Самару потрясла новость об убийстве бизнесмена из сферы ритуальных услуг, спортсмена Владимира Попова по прозвищу Якудза. История напоминает сценарий из остросюжетного боевика – конфликт, заказчик, киллер-азиат, пистолет с глушителем, свидетельские показания на смертном одре, приговор исполнителю и оправдание заказчиков. Журналист «КП-Самара» вспомнила подробности самарского блокбастера и выяснила, что происходит с делом сейчас.

Полгода боролся за жизнь

Покушение на Владимира Попова произошло праздничный день, 9 мая 2017-го. Он вышел из своего дома на улице Калинина и встретил убийцу — парень в кепке расстрелял его в упор из пистолета с глушителем. Затем киллер убежал в «пятерку», где его ждали сообщники, и вместе с ними скрылся с места событий. Попов, будучи в больнице, долго боролся за жизнь. Успел дать показания следователям, а в ноябре 2017 года все-таки умер от причиненных ему ран.

— Между организациями были конфликты, они мешали друг другу рыть могилы — заваривали ворота кладбища, избивали землекопов. Попов лично участвовал в конфликтах, сцеплялся с представителями «Спецкомбината» Игорем Гужиным и Андреем Маклаевым, — рассказывают правоохранители. — С Маклаевым у него еще был нерешенный вопрос по денежному долгу.

Владимира Попова (Якудза) расстреляли в упор возле его дома в 2017 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Двоих из трех заказчиков убийства отпустили на свободу

Как считают следователи, именно Маклаев и Гужин задумали убрать Попова, который «постоянно мешал и не давал работать». Для реализации смертельного плана они передали один миллион рублей водителю Гужина Хуснидину Нуридинову по прозвищу Хан. Впоследствии Попов с больничной койки подтвердит, что видел его в машине, из которой вышел стрелок.

По версии следствия, Хан привлек мигрантов на роли киллера и его сообщника. После расправы их увезли в Казахстан, где они успешно затерялись и остаются непойманными по сей день.

В 2018 году подозреваемых в организации заказного убийства отправили на скамью подсудимых. Хуснидина Нуридинова, которого объявили исполнителем, осудили на 17 лет, а Игоря Гужина и Андрея Маклаева, которых считали идейными вдохновителями, присяжные оправдали. Однако через некоторое время Верховный суд отменил приговор и Гужина с Маклаевым объявили в международный розыск.

Исчез на кладбище

Еще до того, как Верховный суд РФ отменил приговор, начали происходить странные события. Гужин и Маклаев бесследно исчезли. По иронии судьбы, Андрея последний раз видели как раз на кладбище «Рубежное», из-за земли на котором они часто ссорились с Поповым. В связи с исчезновением предпринимателей были возбуждены уголовные дела по статье «Убийство» — стражи порядка не исключают, что их нет в живых.

В сентябре 2022 года Игоря Гужина, которого после отмены оправдательного приговора вновь начали подозревать в организации заказного убийства Якудзы, нашли в Таиланде. Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче. В пятницу, 3 февраля 2023 года, мужчину доставили в аэропорт Бангкока и передали российским правоохранителям, которые должны доставить его в Москву.

- Игорь Гужин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Поскольку на стадии судебного разбирательства Гужин скрылся, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации 19.01.2021 он был объявлен в международный розыск, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Летом 2021 года правоохранители установили, что Игорь Гужин находится в Таиланде и направили запрос о его выдаче. Как рассказали в Генеральной прокуратуре, впервые за всю историю российско-таиландских отношений в сфере уголовного судопроизводства удалось добиться решения о выдаче обвиняемого. В сопровождении спецконвоя Игорь Гужин был доставлен в Москву, а скором времени его направят в Самару, где состоится судебное заседание.

"Задержание неправомерно"

Интересы Игоря Гужина в Самарском областном суде ранее отстаивал адвокат Сергей Карпов. Защитник дал «Комсомолке» комментарий по данному делу, он считает действия правоохранительных органов в отношении своего клиента несанкционированными.

- Игорь Гужин был ранее оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных и освобожден в зале суда. В отношении него не была избрана никакая мера пресечения, поэтому Гужин мог свободно уехать куда ему угодно, - говорит Сергей Карпов. – Когда Верховный суд РФ отменил решение областного суда, Игорь Гужин в известность об этом поставлен не был, поэтому мог и не знать о новом решении. Его объявили в розыск, хотя он не скрывался – будучи изначально оправданным присяжными, Гужин мог уехать куда захочет.

В настоящее время Игоря Гужина еще не этапировали в Самарскую область. Также пока неизвестно, когда состоится первое заседание по этому громкому делу.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Уехал на кладбище и пропал»: в Самаре бесследно исчез бывший обвиняемый в организации убийства борца Якудзы

Родные пропавшего просят откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении бизнесмена Андрея Маклаева, и незамедлительно сообщить им об этом (подробности)

«Он привез киллера»: участника расстрела самарского борца Якудзы второй раз признали виновным

Мужчине по прозвищу Хан теперь грозит серьезный срок, а двое других обвиняемых в заказной расправе бесследно исчезли (подробности)

«Ни машины, ни человека, ни дела»: оправданного за убийство борца Якудзы бизнесмена не могут найти больше двух недель

Андрей Маклаев исчез в районе кладбища «Рубежное», после этого мужчину и его иномарку никто не видел (подробности)