«У полиции к нам нет претензий»: в кредитной организации рассказали, почему забрали машину инвалида из Тольятти за долги

Представители микрокредитной организации высказались по поводу ажиотажа вокруг истории тольяттинского инвалида Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История инвалида третьей группы из Тольятти Сергея Ражева благодаря публикациям «КП-Самара» получила широкий общественный резонанс и вышла за пределы региона. Житель Тольятти в феврале 2021 года был вынужден взять деньги в микрофинансовой организации, чтобы оплатить дорогостоящее лечение, но из-за тяжелой финансовой ситуации во время болезни он не смог больше погашать задолженность. Сергей пытался договориться с кредиторами, чтобы погашать долг частями, но коллекторы были непреклонны. В конце сентября 2022 года у инвалида на эвакуаторе забрали машину – единственное средство передвижения до больницы на жизненно необходимые процедуры. Тольяттинец обратился в полицию, но уголовное дело о незаконных действиях кредиторов возбуждать не торопятся.

Спустя месяц разбирательств, в редакцию «Комсомолки» пришло официальное письмо от компании «Ваш инвестор», которые выдали кредит инвалиду. Представителям микрофинансовой организации не понравилось, в каком свете их выставляет в СМИ заемщик, поэтому они решили разъяснить ситуацию со своей стороны. Представители ООО «Ваш инвестор» возмутились некоторым, по их мнению, недостоверным формулировкам, а также не согласились с комментарием самарского адвоката с многолетним опытом работы Максима Ткача, который посчитал, что действия коллекторов незаконны.

- Информация, указанная в статьях, не отражает объективно ситуацию, - высказались в ООО «Ваш инвестор».

В договоре было указано, что машину заберут

Так, по данным кредитной компании, Сергей Ражев заключил договор займа и залога транспортного средства. Он заполнил заявление-анкету, где указал иную цель получения денежных средств.

- Договором залога предусмотрена обязанность заемщика при нарушении сроков оплаты предоставить автомобиль на стоянку кредитора, а в случае нарушения этой обязанности кредитор имеет право самостоятельно произвести транспортировку предмета залога на стоянку общества. Вышеописанная процедура не требует дополнительного согласования со стороны правоохранительных органов, а также суда, регламентирована только договором, который в настоящий момент не оспорен, - сообщают кредиторы.

По словам представителей организации, о таком механизме тольяттинца уведомляли под подпись. Когда Сергей просрочил оплату, ему направили уведомление о необходимости поставить залоговый автомобиль на учет, но он, как говорят кредиторы, это проигнорировал и в последующем вводил в заблуждение сотрудников фирмы по вопросам оплаты задолженности.

У полиции претензий нет

Длительное время заемщик не исполнял условия кредитного договора, поэтому организация подала в суд с исковыми требованиями о взыскании задолженности. Кроме того, кредиторы потребовали взыскать предмет задолженности – автомобиль. Интересно, что никаких повесток Сергей Ражев не получал, суд прошел без его участия. На машину инвалида был наложен запрет регистрационных действий. Несмотря на это, кредиторы все же решили самостоятельно взыскать транспортное средство и до окончания судебного производства приехали к дому тольяттинца и на эвакуаторе забрали машину. Этот момент попал на видео, где отчетливо видно, что один из коллекторов силой отталкивает владельца машины Сергея Ражева, который пытается остановить эвакуацию. Сам же процесс погрузки машины был осуществлен без присутствия сотрудников правоохранительных органов. По закону это является нарушением. Но ООО «Ваш инвестор» все равно уверен в законности своих действий.

Машину опечатали полицейские из Тольятти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Компания в соответствии с условиями договора залога самостоятельно осуществила транспортировку предмета залога на стоянку г. Самары, чему пытался воспрепятствовать Ражев С.В. Транспортное средство было опечатано сотрудниками полиции и передано на ответственное хранение нашей компании. Претензий со стороны правоохранительных органов в лице полиции к нашей компании нет, - прокомментировали ситуацию кредиторы.

Инвалид сам преступает закон

Сергей Ражев пытался добиться справедливости через полицейских, но машину ему не возвращали. Тогда мужчина пошел в прокуратуру Тольятти и добился приказа о возбуждении уголовного дела по факту угона. Кроме того, о ситуации инвалида узнали в столичном главке, где взяли историю на свой контроль. На прошлой неделе в Тольятти приехали корреспонденты федерального телеканала и сняли сюжет для воскресной телепередачи. Журналисты вместе с Сергеем приехали в Самару на стоянку «Ваш инвестор» на проспекте Карла Маркса и обнаружили отечественную легковушку прикованной к забору. Об этом визите кредиторы высказались так:

Машину приковали к забору троссом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сергей Ражев незаконно проник на территорию охраняемой стоянки компании, сорвал ранее установленные сотрудниками полиции пломбы, проник в автомобиль и совершил попытку выезда с территории стоянки, ему не удалось это совершить, в связи с чем повторно была вызвана полиция. По результатам реагирования дежурной части полиции, транспортное средство осталось на стоянке компании, - сообщают в микрокредитной организации.

Комментарий юриста не соответствует действительности

Также представители фирмы нашли в публикациях некоторые противоречия. Так, по словам кредиторов, машина Сергея Ражева не состоит в реестре транспортных средств, управляемых инвалидом. Однако собственник машины утверждает обратное.

Чтобы разобраться в истории, мы обратились за юридической помощью к самарскому адвокату с многолетним опытом работы Максиму Ткачу. Юрист объяснил, что действия представителей микрофинансовой организации незаконны. Но сами коллекторы посчитали комментарий нашего эксперта недостоверным. Они объяснили это тем, что в в статье 446 ГПК РФ перечислено имущество, на которое нельзя обращать взыскание. В том числе таким имуществом является транспортное средство, которое необходимо должнику в связи с его инвалидностью, но указанное обстоятельство устанавливается судом. В данный момент соответствующее решение судом не принято.

В настоящее время Сергей Ражев продолжает бороться за свою собственность. Мужчина пишет заявления в полицию и прокуратуру. Следующее заседание суда назначено на начало ноября 2022 года.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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