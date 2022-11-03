В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении ректора СГЭУ Светланы Ашмариной

Были заключены фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ. Фото: "КП-Самара"

В четверг, 3 ноября 2022 года, завершилось расследование уголовного дела в отношении ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной и замначальника отдела Ларисы Березовской. Женщины обвиняется в совершении должностных преступлений.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд

Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области предъявлены обвинения ректору СГЭУ в покушении на присвоение и растрату, а также служебный подлог. А заместителю начальника отдела университета пособничество – в покушении на присвоение и растрату.

— В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СУ СК по Самарской области.

Заключили фиктивные договоры на 3,5 миллиона рублей

Уголовное дело было возбуждено в августе 2021 года. По версии следствия с октября по ноябрь 2020 ректор вместе с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям заключили фиктивные договоры с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса на выполнение научно-исследовательских работ.

СГЭУ выступал в качестве исполнителя, однако фактически работы были выполнены сотрудниками ВГЭУС. Помимо этого, работы содержали фальсифицированные результаты социологических исследований.

После передачи выполненных работ на расчетные счета университета поступили денежные средства в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей. По версии следствия, Светлана Ашмарина незаконно выплатила сотрудникам премии на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей, часть из которых были переданы сотрудниками ректору.

Ректора СГЭУ отстранили от должности

С 21 октября 2021 года Светлана Ашмарина отстранили от должности ректора СГЭУ на время расследования уголовного дела. В августе 2022 года предварительное следствие было окончено и материалы направили в прокуратуру. Женщинам пришлось выйти на работу, иначе бы им засчитали прогул.

Руководство университета направило запрос, чтобы уточнить дату окончания следствия, на что следователь Глезеров ответил, что отстранение никто не отменял и оно продолжается также на период суда. Дело вернули из прокуратуры в СК для проведения дополнительного расследования и продлили срок до 19 октября.

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