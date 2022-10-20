В Самаре суд продлил отстранение от должности ректора СГЭУ Светланы Ашмариной

Ректора и замначальника отдела подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: "КП-Самара"

Самарский районный суд по ходатайству следователя отстранил от должностей ректора СГЭУ Светлану Ашмарину и замначальника отдела Ларису Березовскую до окончания суда. Об этом сообщает Волга Ньюс.

Напомним, ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020 году подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ, в результате чего были необоснованно перечислены 3,5 миллиона рублей.

Их отстранили от должностей на время предварительного следствия. В августе оно было окончено и материалы направили в прокуратуру. Женщины вышли на работу, иначе бы им засчитали прогул. Руководство университета направило запрос, чтобы уточнить дату окончания следствия, на что следователь Глезеров ответил, что отстранение никто не отменял и оно продолжается также на период суда.

Дело вернули из прокуратуры в СК для проведения дополнительного расследования и продлили срок до 19 октября. Таким образом, судебные постановления об отстранении на период суда появилось только сейчас.

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