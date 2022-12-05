Ищут виновных в роковом поджоге салона ритуальных услуг: в Самаре полиция нагрянула с обысками к общественнику Туймасову

Общественника допросили и провели опрос, а после отпустили. Фото: Азат Туймасов

В воскресенье, 27 ноября 2022 года, в социальных сетях появилась информации о проведении обысков у самарского общественника Азата Туймасова. Самарский блогер-журналист Ксения Штефан в своем телеграм-канале сообщила, что активиста задержали и доставили в отделение, а его адвоката внутрь не пустили. Как стало известно, Азат Туймасов активно обсуждал с общественностью творящийся беспредел в похоронном бизнесе Самарской области. «КП-Самара» направила запросы в правоохранительные органы, чтобы получить подтверждение данной информации о задержании и узнать подробности скандального обыска.

На жизнь общественника уже покушались не один раз

Стоит отметить, что в конце прошлого года на Азата Туймасова было совершено покушение. По версии следствия, неизвестные перекинули через забор жилого дома бутылку с горючей смесью. К счастью, никто не пострадал, бутылка приземлилась возле автомобиля Туймасова во дворе и подожгла колесо. Также за несколько месяцев до этого Азата Тумасова сильно избили и сломали ему ногу.

- Я занимаюсь общественной деятельностью. Предаю огласке беспредел, который происходит в Самарской области в ритуальной сфере. Злоумышленники пытаются сделать все, чтоб я замолчал, пытаются запугать, возможно, убить. Я уверен, что к этому также причастны ОПГ «Шейкинские», — рассказывал тогда на суде общественник Азат Туймасов.

Смертельный пожар в ритуальном бюро на Авроре

В ночь на 18 ноября 2022 года в Самаре вспыхнул ритуальный магазин, расположенный на улице Авроры, 25. Огонь охватил площадь в 200 кв. м., у пожарных ушло больше двух часов на его тушение. В результате произошедшего погибла 31-летняя женщина. Еще один человек — 61-летний мужчина — получил многочисленные ожоги. Его госпитализировали в одну из городских больниц. Медики боролись за жизнь пострадавшего в течение нескольких дней, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара в магазине ритуальных услуг. Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом» и по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц».

Пожар произошел в 3 часа утра. Фото: СУ СКР по Самарской области

Не подозреваемый, не обвиняемый

Самарский общественник Азат Туймасов начал активно обсуждать в социальных сетях данный инцидент, он заявил, что к этому причастны «Шейкинские», а через неделю к нему домой нагрянули полицейские. Редакция «КП-Самара» направила запросы в правоохранительные органы, чтобы подтвердить эту информацию о проведении обыска и задержания Туймасова. В ГУ МВД по Самарской области нам сообщили, что они не располагают информацией об этом. Прокуратура направила нас за комментариями в Следственный комитет, где дали более развернутый ответ.

- По существу поставленных вопросов сообщаю, что Туймасов не обладает статусом подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам, находящимся в производстве следователей СК. Какая-либо другая информация в интересах следствия не разглашается, - ответили «Комсомолке» В СУ СКР по Самарской области.

Буквально через несколько дней после публикации в телеграм информации о задержании Азат Туймасов вышел на связь и сам рассказал, что произошло в день обысков.

- Скажу коротко: в связи с поджогом бюро ритуальных услуг на Авроре, где погибли люди, правоохранители провели множество оперативных мероприятий, в том числе обыски прошли и у меня дома. Меня задерживали на 24 часа, меня не били, не угрожали. Следователи провели допрос и выяснили, что я не причастен к данному инциденту, а позже меня опустили, - рассказал Азат Туймасов в своем видеообращении.

Подозреваемых нашли, расследование продолжается. Фото: СУ СКР по Самарской области

Следователи нашли подозреваемых

По словам общественника, данное ЧП вызвало широкий резонанс, поэтому правоохранители провели много оперативной работы, чтобы найти виновных. И эта работа принесла свои плоды – следователи нашли подозреваемых, которые могли устроить поджог.

- Благодаря грамотно и тщательно спланированным следственным действиям и проведенным оперативно– розыскным мероприятиям удалось установить подозреваемых в совершении преступления. В настоящее время у следствия есть основания полагать, что к совершению преступления причастны – Енгибарян Аршак Араевич 01.09.1991 года рождения и Цицеров Георгий Сергеевич 02.07.1969 года рождения. Указанные граждане объявлены в розыск. Следствием проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на задержание организаторов и исполнителей преступления, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела лично контролирует руководитель Следственного управления региона Марат Галиханов. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

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