Двое детей остались без матери: экс-участкового приговорили к 3 годам колонии за доведение жены до самоубийства

Суд встал на сторону семьи погибшей женщины Фото: Александра БУДАЕВА

В пятницу, 23 декабря 2022 года, Исаклинский районный суд вынес приговор по делу о доведении до самоубийства Гульназ Бадертдиновой. Обвиняемым по нему проходил муж женщины — бывший участковый Гакиль Бадертдинов. Мужчину приговорили к 3 годам колонии общего режима.

Напомним, жизнь 40-летней Гульназ оборвалась в октябре 2018 года. Ее тело нашли в колодце у дома в селе Шентала, где ранее жили супруги. Женщина оставила предсмертную записку. Вскоре после этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Брак разрушили ревность и рукоприкладство

Ранее «КП-Самара» рассказывала историю семьи Бадертдиновых. Гульназ и Гакиль познакомились осенью 2001 года. Они влюбились друг в друга без памяти и через некоторое время поженились. Сначала у них родилась одна дочь, потом вторая. Мужчина работал участковым в районном отделении полиции, а его жена — юристом-консультантом в муниципальном предприятии.

Казалось, что в их семье царят мир и покой. Однако со временем любовь и уважение сменили ревность и рукоприкладство. В августе 2018 года Гульназ собрала вещи и вместе с детьми переехала на съемную квартиру. Супруги жили отдельно в течение двух месяцев. А 18 октября 2018 года женщину нашли мертвой в колодце.

Вину не признал

В доведении до самоубийства обвинили мужа Гульназ. Однако Гакиль отрицал свою причастность к этому. Он лишь признался, что грубо обращался к своей супруге в смс-переписке.

— По словам подсудимого, жена сама провоцировала его на оскорбления. Вину он не признает, его адвокат тоже настаивает на невиновности, — рассказывал «Комсомолке» адвокат потерпевшей стороны Владимир Красиков.

На прениях сторон, которые состоялись в ноябре 2022 года, гособвинитель запросил для Гакиля Бадертдинова реальный срок лишения свободы — 3 года колонии общего режима. Суд вынес мужчине именно такой приговор. Будет ли его защита обжаловать данное решение, пока не ясно.

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