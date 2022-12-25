После поступления предложения от «Локомотива» самарский клуб делал все возможное, чтобы Пиняев остался. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Стало известно, что молодой 18-летний футболист все-таки покидает «Крылья Советов» и уходит в другой клуб. Сергей Пиняев лично позвонил губернатору Самарской области и рассказал об уходе, поблагодарив за все. «КП-Самара» рассказывает подробности.

Всеми силами пытались предотвратить уход

Ранее ПФК «Крылья Советов» подтвердил получение запроса на трансфер от «Локомотива» по поводу полузащитника Сергея Пиняева. Однако это предложение было совсем не в интересах клуба.

— Запрос отклонили, потому что клуб заинтересован в сохранении футболиста. Однако контракт игрока содержит фиксированные суммы отступных, — сообщили в пресс-службе клуба.

Сергей Пиняев переходил в самарскую команду на определенных условиях, в том числе была зафиксирована сумма отступных. В футбольном клубе отметили, что сумма, за которую Сергей Пиняев может покинуть «Крылья», в десять раз больше того, сколько было выплачено за трансфер.

После поступления предложения от «Локомотива» самарский клуб делал все возможное, чтобы Пиняев остался в Самаре и продолжил играть за команду. «Крылья Советов» готовы были даже вдвое увеличить зарплату перспективному игроку, но на тот момент Пиняев еще не готов был принять решение.

Напомним, молодой футболист 21 августа прошел медосмотр в столичном «Локомотиве». Однако многие были уверенны, что 18-летний полузащитник настроен отказаться от перехода в столичный клуб, так как пребывание в нем не будет конструктивным для карьеры. И казалось, решение будет очевидным.

Лично позвонил губернатору Самарской области

Об окончательном решении по поводу ухода из «Крыльев Советов» стало известно из личного разговора Сергея Пиняева и губернатора Дмитрия Азарова. Видеозапись была опубликована на личной странице главы региона во Вконтакте.

— Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остается свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру, — написал Дмитрий Азаров.

Разговор длился около семи минут. Губернатор отметил, что уважительно относится к молодому игроку и его выбору, а также пожелал успехов в достижении дальнейших целей.

— Молодец, что позвонил, это тебя характеризует как мужчину. Понятно, что я не рад это слышать, скажу честно. Порадовало бы, если бы ты остался в клубе. Конечно я за родной клуб переживаю, и так будет всегда. Но я с уважением отношусь к тебе и желаю успехов. Надеюсь этот выбор не станет ошибкой, — ответил Дмитрий Азаров.

Также речь шла о дальнейших планах Пиняева. Глава региона отметил, что огромный потенциал футболиста может принести пользу не только отдельному клубу, но и всей стране.

— Главное, чтобы решение не тормозило твои цели. Я обещал, что «Крылья» помогут и поддержат тебя в твоих устремлениях, дадут возможности развития. И если будет предложение, о котором ты мечтал, никогда не будут палки в колеса вставлять. Я твой выбор уважаю, — подытожил губернатор Самарской области.

Кандидаты для безболезненной замены есть

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал уход полузащитника и рассказал о том, готов ли клуб найти достойную замену. Об этом сообщает Metaratings.ru.

— Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определенные кандидаты. Мы хотим сделать все, чтобы безболезненно заменить Пиняева. Жизнь не стоит на месте, и команда не должна зависеть от потери одного человека, — сказал Игорь Осинькин.

Также главный тренер отметил, что осенью Пиняев был ярким и продуктивным игроком команды, который прогрессировал на глазах. Так, 18-летний футболист участвовал в 15 матчах сезона, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В ноябре он стал самым молодым дебютантом в истории сборной России.

Попрощаться с болельщиками

Футболист Сергей Пиняев переживает за свой уход из «Крыльев Советов». По его словам, решение было очень непростым, и он долго думал. Молодой игрок уже успел сродниться с Самарой, и покинуть клуб ему нелегко.

— Душа лежит и к городу, и к команде, и к болельщикам. Я принял такое непростое решение и хотел поблагодарить за поддержку, — сказал Сергей Пиняев.

Понимая, что реакция фанатов и болельщиков клуба может быть самой разной, у бывшего футболиста «Крыльев» появилась идея. Игрок планирует встретиться с болельщиками лично, чтобы попрощаться уважительно. Пока информация неточная, а все обстоятельства для организации этого еще продумываются. Однако Дмитрий Азаров поддержал задумку, сказав, что это будет хорошо и такого еще никто не делал.