Тренер тольяттинского «Акрона» погасил долг приюта за электричество

Рамиль Шарипов – тренер по физподготовке тольяттинской команды. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Добрая история произошла в Тольятти. Местный приют для животных «Добрый дом» погряз в долгах за электричество. Приют задолжал за свет 50 тысяч рублей, выплатить которые не было возможности. «Добрый дом» могли оставить без электричества, если бы не тренер по физподготовке тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Рамиль Шарипов.

Причем сам Рамиль все хотел сделать анонимно, но имя доброго самаритянина все равно выяснили. Причем случайно.

Просил не рассказывать о своем поступке

- Имя отправителя мы выяснили случайно. У одной работницы супруг работает в «Акроне». Так Рамиля Шарипова и опознали. Мы сразу же написали ему, а он попросил не рассказывать об этом никому, но мы решили, что это нужно сделать, - рассказала директор приюта «Добрый дом» Стелла Белогородцева.

В приюте рассказали, что сотрудники и футболисты «Акрона» часто посещают «Добрый дом».

- Ребята часто приносят нам корм, помогают руками, если нужно что-то починить. Мы были уже на грани отключения света, но все в одночасье изменилось. Благодаря ребятам из «Акрона» я узнала номер Рамиля Шарипова и поблагодарила его лично. - рассказала Стелла Белогородцева.

«Хотел бы, чтобы равнодушных людей было меньше»

Рамиль не ожидал, что его поступок вызовет такой ажиотаж.

-Я хотел, чтобы все было анонимно, но, видимо, по чеку определили. Вы лучше с приютом свяжитесь! Я бы очень хотел, чтобы равнодушных людей было меньше, - прокомментировал Рамиль.

Подобные пожертвования волонтерским организациям поступают крайне редко. В приюте говорят, что им очень повезло, что рядом есть такие мужчины.

Об «Акроне» в последнее время говорят много. Молодой тольяттинский клуб в этом сезоне стал главным открытием Кубка России. Волжане поочередно выбили из турнира одного из лидеров Первой лиги «Аланию» и три клуба РПЛ из Москвы – «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Впереди у тольяттинцев еще одно испытание в Кубке России – московский «Спартак».