Вклад в здоровое будущее: в новокуйбышевских садах и школах будут расти кедры

Забота об окружающей среде - дело и взрослых, и детей. Фото: НК НПЗ.

Три цели

Триста саженцев кедра, сибирской сосны и елей украсили территории десяти детских садов и школ Новокуйбышевска. Их подарил городу Новокуйбышевский НПЗ компании «Роснефть» – участник экологической акции «Кедры России». Она проводится медиахолдингом «Комсомольская правда» совместно с калининградским питомником и является частью масштабного движения #ЭкоРавновесие.

Хвойные – это очень перспективная порода деревьев с экологической точки зрения. Например, кедр – абсолютный рекордсмен по фотосинтезу – преобразованию углекислого газа в кислород, а также по содержанию полезных для бронхолегочной системы человека фитонцидов. Поэтому их посадка – это вклад в здоровое будущее подрастающего поколения и всего города. Благодаря участию нефтепереработчиков в акции кедры появляются в Новокубышевске уже второй год подряд. Место посадки помогает выбрать администрация города.

- Такая помощь очень нужна городу. Здесь играет роль и финансовая составляющая, и экологическое воспитание, и, конечно же, третья важная цель – это озеленение территорий, - поделилась руководитель департамента экологии администрации Новокуйбышевска Ирина Вавилкина. - В прошлом году в рамках такой акции саженцы кедра были высажены в городском парке «Дубки», который посещают многие жители. В этом году в качестве посадочных мест мы выбрали территории образовательных учреждений. Их воспитанники и педагоги обеспечат молодым деревцам необходимый уход и самое главное их сохранность.

Акции по преумножению природных богатств - самые любимые. Фото: НК НПЗ.

Воспитывать своим примером

Акция стала праздником и для детей, и для взрослых. Высаживая деревья вместе, волонтеры стремятся дать детям новые знания об окружающем мире, научить любви к природе и ответственному отношению к ней с малых лет.

- Наши сотрудники с огромным удовольствием участвуют в таких акциях. Это всегда море позитива: от хорошей погоды, общения, осознания того, что ты делаешь доброе дело и для окружающей среды, и для людей. Мы любим даже уборку: недавно проводили традиционный субботник, в выходной с удовольствием трудились на благо города,-рассказала ведущий специалист отдела охраны окружающей среды предприятия Елизавета Кострицына.- Подобные акции с участием детей очень важны и с точки зрения экологического просвещения молодого поколения, которые будут в ответе за нашу природу в скором будущем. Они учат детей бережно относиться ко всему живому – не ломать ветки, не топтать, воспитывают желание сделать что-то для полезное для природы.

Акции по преумножению природных богатств – одни из самых любимых на заводе: так, только в 2022 году при помощи волонтеров предприятия было высажено более 600 саженцев молодых деревцев в городском округе. Пополняет НПЗ и биоресурсы родной Волги. В 2022 году отправились во взрослую жизнь в большой реке более 100 тысяч мальков ценной стерляди, сазана и толстолобика, - рассказала Елизавета Кострицына. -В этом году при участии НК НПЗ было разработано экотуристическое мобильное приложение «Самарская Лука», посвященное красоте и биологическому разнообразию родного края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нефтепереработчики высадили кедры в Самаре

Саженцы появились на территории Самарской городской больницы №8 и в обычных дворах (подробнее)

Украсили Сызрань кедрами: как нефтепереработчики озеленяют город

Сызранские нефтепереработчики приняли участие в акции «Кедры России» (подробнее)

Волонтеры высадили сотни саженцев кедров, ели и сосны в Самарской области

Экоактивисты дали старт акции «Кедры России» (подробнее)

Энергетики высадили 9 тысяч деревьев в Тольятти

Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» провели экологическую акцию в тольяттинском лесу (подробнее)