Волонтеры Новокуйбышевской нефтехимической компании высадили 100 саженцев хвойных деревьев

На новокуйбышевском предприятии развито волонтерское движение. Фото: АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».

Акция «Кедры России» 21 апреля захватила разные уголки Самарской области. В том числе Новокуйбышевск и Чапаевск. Здесь эковолонтеры и сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании высадили 100 саженцев кедра и ели, привезенные из Калининграда. Теперь растениям предстоит освоиться и стать жителями этих городов.

Хвойные малыши обрели дом на территории школы №5 в Новокуйбышевске и образовательного учреждения для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Чапаевске.

Химики за экологию

Места выбраны не случайно. В пятой школе находятся 10 и 11 профильные «Роснефть-классы» АО «Новокуйбышевской нефтехимической компании». Ученики вместе с классными руководителями поддержали акцию и вместе с заводчанами приняли участие в посадке хвойных деревьев.

- Я учитель химии, а химия как известно напрямую связана с экологией. На уроках мы рассказываем не только о производстве и происхождении разных веществ, но и регулярно поднимаем и обсуждаем вопросы, связанные с разными экологическими аспектами. Наши ученики заинтересованы в решении экологических задач. Мы ежегодно принимаем участие в акциях по озеленению города и сегодня для нас еще одно важное мероприятие. Благодаря Новокуйбышевской нефтехимической компании и компании «Роснефть» на территории нашей школы появятся новые зеленые насаждения – кедры и ели, - отметила классный руководитель 10-А «Роснефть-класса» школы №5 Марина Богомолова.

Ученики приняли участие в акции с энтузиазмом.

- К таким акциям отношусь очень положительно, - рассказал ученик 10-А «Роснефть-класса» Владислав Пидпалый, - Ведь деревья, особенно кедры, это легкие нашей планеты. Считаю, что данная акция пойдет и всему городу на пользу. Очень рад, что смог внести в озеленение свою лепту, стать участником всероссийского экологического проекта «Кедры России».

Помощь ближним

С чапаевским образовательным учреждением для детей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, новокуйбышевская компания начала сотрудничать в этом году, и уже успела сделать для него доброе дело. В феврале воспитанники школы получили от заводчан книги, собранные во время акции «Книгодарения». Теперь же состоялась совместная акция по посадке кедров и елей. Хвойные деревья были посажены на территории совместно с воспитанники школы-интерната.

- Экологическое воспитание – одно из важных направлений работы с детьми. Ведь именно с юных лет прививаются любовь к Родине, к природе, окружающему миру, - поделилась старший воспитатель групп дошкольного образования ГКОУ Ирина Богданчикова. - Очень замечательно, что на нашей территории сегодня состоялась акция «Кедры России», ребята остались очень довольны. Спасибо волонтерам компании за это.

Акция принесла массу положительных эмоций всем ее участникам.

- Сегодня большое внимание уделяется вопросам экологии, - отметила инженер НИЦ Елизавета Федорова, - и я очень рада принимать участие в подобных проектах, рада, что компания «Роснефть» и наше предприятие поддерживают экологическое движение и различные акции. Для меня вообще очень важно быть волонтером, помогать людям и окружающему миру. Это здорово.

Теперь маленьким деревьям предстоит освоится на новом месте, на это обычно уходит около двух лет. Затем они будут набираться сил и крепнуть и в будущем вырастут в крепкие здоровые деревья, которые будут вырабатывать кислород для нас и наших потомков.

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