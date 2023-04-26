Экс-глава ГИСН Самарской области Владимир Захарин попал в больницу

Чиновника госпитализировали в отделение кардиологии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора Владимира Захарина госпитализировали в больницу. Его доставили в отделение кардиологии. Это произошло перед тем, как был задержан министр строительства Самарской области Николай Плаксин. Информацию сообщает ВолгаНьюс .

Напомним, оба чиновника подозреваются в превышении должностных полномочий. Захарин и его подчиненные были задержаны в мае 2022 года. Следствие полагает, они скрыли нарушения, выявленные при проверке ДК в поселке Глушицкий Большечерниговского района и досугового центра в селе Тимашево Кинель-Черкасского района. В результате была сорвана реализация нацпроекта «Культура».

Информация о задержании главы министерства строительства Самарской области Николая Плаксина появилась 25 апреля 2023 года. Чиновника также подозревают в незаконно выданном разрешении на ввод в эксплуатацию двух ДК, которые построили по нацпроекту «Культура». Сейчас он находится в изоляторе.

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