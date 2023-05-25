Пересадки бесплатно в течение 90 минут: в Самарской области хотят ввести новую систему оплаты проезда

В самарском транспорте можно будет пересаживаться без дополнительной оплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Билеты «на вход» отменяются, пересадки бесплатно, Южный город и Кошелев-парк причисляются к Самаре. Эти и другие изменения системы оплаты проезда предлагаются в комплексной схеме организации транспортного обслуживания жителей Самарско-Тольяттинской агломерации. «КП-Самара» разобралась в подробностях.

«Штраф за пересадку» должен быть отменен

Сейчас в Самаре, Тольятти и во всех муниципальных образованиях региона действует так называемая «плата за вход» в транспортное средство. То есть оплачивается поездка в одной единице общественного транспорта — вне зависимости от того, проехал пассажир одну остановку или пересекает город из конца в конец.

Это выгодно при дальних поездках, но становится несправедливым, если пассажиру надо проехать короткое расстояние или пересесть на другой маршрут.

Учитывая, что авторы схемы предлагают реформировать транспортную сеть, вводя «магистральные» и «подвозные» маршруты, необходимость пересадки закладывается в сам принцип. А значит, требуется сделать так, чтобы пересадка не влекла для пассажира дополнительных расходов.

Исходя из этого, создатели документа предлагают произвести «революцию» в оплате проезда. Главное, концептуальное изменение: тариф «на вход» заменяется тарифом «на поездку».

За одну поездку принимается период времени 90 минут, в течение которого пассажир может делать сколько угодно пересадок. Но — внутри одной тарифной зоны.

- Так как оптимальная транспортная система подразумевает возможность пересадки и необходимость каждой конкретной пересадки не зависит от человека и является заведомым неудобством, тарифная система не должна подразумевать «штрафа за пересадку», поэтому не должно быть билетов «на вход в транспортное средство», все типы билетов должны обеспечивать возможность пересадки в течение определенного времени. Для тарифных зон, предполагаемых для Самарско-Тольяттинской агломерации, разумным представляется минимальное время действия одного билета – 90 минут, - аргументируют нововведения авторы комплексной схемы.

Самара объединяется с Южным городом, Тольятти — с Жигулевском

Внутри Самарской-Тольяттинской агломерации предлагается создать 8 тарифных зон.

Самарско-Тольяттинскую агломерацию предлагается поделить на 8 тарифных зон. Источник: Правительство Самарской области

Зона 1 включает в себя весь городской округ Самара целиком, а также Южный город, Кошелев-парк, Смышляевку, Стройкерамику и Петра Дубраву. Стоимость проезда — 32 рубля.

Зона 2 — Новокуйбышевск и Волжский район (I пояс). Проезд внутри Новокуйбышевска и каждого из муниципальных образований будет стоить 25 рублей, внутри зоны — 50 рублей, поездка до Самары обойдется в 70 рублей.

Зона 3 — Чапаевск, Волжский район (II пояс), Красноармейский район. Стоимость проезда внутри Чапаевска и других муниципальных образований — 25 рублей, внутри зоны — 50 рублей, до Самары — 120 рублей.

Зона 4 — Кинель и Красноярский район (I пояс). Внутри Кинеля и муниципальных образований — 25 рублей, внутри зоны — 50 рублей, до Самары — 70 рублей.

Зона 5 — Кинельский район (за исключением самого Кинеля) и Красноярский район (II пояс). Тарифы: внутри муниципальных образований — 25 рублей, внутри зоны — 50 рублей, до Самары — 120 рублей.

Зона 6 - Ставропольский район (II пояс). Тарифы: внутри муниципальных образований — 25 рублей, внутри зоны — 50 рублей, до Самары — 200 рублей, до Тольятти и Жигулевска — 120 рублей.

Зона 7 - Ставропольский район (I пояс). Тарифы: внутри муниципальных образований — 25 рублей, внутри зоны — 50 рублей, до Самары — 250 рублей, до Тольятти и Жигулевска — 70 рублей.

Зона 8 — Тольятти и Жигулевск. Стоимость проезда внутри этих городов и между ними — 32 рубля, до Самары — 300 рублей.

Авторы схемы обращают внимание на то, что при внедрении такой системы оплаты проезда, когда можно бесплатно пересаживаться сколько угодно раз, сократится рынок нелегальных и полулегальных перевозок. Ведь в маршрутках по-прежнему нужно будет платить «за вход», и это станет для пассажиров просто экономически невыгодно.

Когда это произойдет?

Стоит отметить, что этот единый подход к тарификации предполагает интеграцию в общую систему перевозок не только трамвая, троллейбуса (электробуса), автобуса и метро, но и электропоездов и (если она будет построена) канатной дороги.

То есть по одному билету пассажир, например, сможет в Самаре сесть в центре города на трамвай, доехать до ближайшей станции метро, на метро доехать до ТПУ Кировская, где пересесть на электричку, доехать до платформы Ягодная и там на автобусе добраться до Кошелев-парка или Петра Дубравы. Все это - за 32 рубля, если с момента посадки в трамвай до момента последней пересадки пройдет не более полутора часов.

Понятно, что для организации такой системы потребуется оснастить весь общественный транспорт Самары, Тольятти и прочих населенных пунктов агломерации валидирующими устройствами, считывающими время валидации. А также организовать выпуск билетов с соответствующими электронными возможностями.

Это, разумеется, потребует довольно серьезных единомоментных финансовых затрат. Потому маловероятно, что предлагаемая «революция» в системе оплаты проезда произойдет в ближайшее время.