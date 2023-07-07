Поехали продавать авто – и пропали: экс-невестка миллионера из Самары стала не первой жертвой «черных автоугонщиков»

Молодые красавицы стали жертвами преступников из-за излишней самоуверенности

История жестокого убийства ради дорогой иномарки экс-невестки якутского золотодобытчика-миллионера Екатерины Карась в Самаре до сих пор не сходит с первых полос федеральных изданий. Подозреваемый, который зверски перерезал горло молодой маме, сейчас находится в СИЗО, а саму Екатерину родственники похоронили на кладбище под Самарой. «КП-Самара» провела свое журналистское расследование и выяснила, что подобные преступления происходят в нашей стране очень часто. В чем они похожи между собой разбирались наши журналисты.

Убийство экс-невестки золотодобытчика из-за «Крузака» в Самаре

Напомним, 3 июля 2023 года в Самаре на улице Водников из черного «Лэнд Крузера» на проезжую часть выпала 34-летняя Екатерина Карась. У девушки из шеи шла кровь. Очевидцы вызвали скорую, но медики не смогли спасти молодую самарчанку. Машину Кати, которую она выставила за несколько дней до гибели на сайте бесплатных объявлений, нашли чуть позже в одном из дворов в центре города. Уже ночью под Казанью задержали и предполагаемого убийцу – 21-летнего Амирханзу Г., который только 2018 году получил гражданство РФ и плохо говорил по-русски.

Эта громкая история всколыхнула общественность – как такая яркая и красивая девушка могла посадить к себе в машину молодого человека, который к тому же плохо говорит по-русски? Почему Катя поехала на сделку на 3,6 миллионов рублей совершенно одна? Все эти вопросы на данный момент, пока идет следствие, остаются без ответа.

Журналисты «КП-Самара» проанализировали все версии, которые могли бы стать причиной жестокой расправы над молодой мамой Екатериной Карась. Высказывались разные версии - дескать, это могло быть и заказное убийство, и преступление в составе банды, и даже расправа за золотодобывающую деятельность бывшего свекра – миллионера из Якутии Александра Карася. Однако в СК опровергли эти доводы, сейчас отрабатывается одна официальная версия – убийство ради угона дорого автомобиля. Как оказалось, таких случаев в нашей стране было предостаточно, когда молодых и состоятельных девушек на дорогих автомобилях убивали, а их машины перепродавали в соседних республиках. Обо всем поподробнее.

Екатерина Карась из Самары Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вернулась из США на Родину и стала жертвой автоугонщика

В 2018 году в Магнитогорске убили 28-летнюю Ксению Туленкову-Мецгер. Девушка жила с мужем и ребенком в США, но решила вернуться на Родину, чтобы погостить у родителей, а заодно продать свою «Шкоду Октавию», на которой все равно никто не ездит. Молодая мама выложила объявление на сайт и в этот же день дождалась звонка от потенциального покупателя, который впоследствии убил девушку и угнал ее иномарку.

Ксения в тот же вечер согласилась показать машину 24-летнему Александру М., который попросил приехать к нему в автосервис, чтобы посмотреть автомобиль на подъемнике. Во время осмотра автомеханик ударил Ксению молотком по голове – хватило одного удара, чтобы жизнь молодой мамы оборвалась. Убийца вывез тело жертвы в лес на территории Челябинской области, а машину планировал перепродать. Однако сотрудники полиции нагрянули быстрее чем он ожидал – Александр даже не успел избавиться от вещей убитой Ксении, а на заднем сидении «Шкоды» лежало детское кресло.

Ксения Туленкову-Мецгер приехала из США, чтобы продать машину Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отправилась на встречу с перекупами одна

В начале 2019 года 34-летняя Ирина Синельникова из Бердска Новосибирской области решила продать свой Пежо-407». Утром 11 января женщина уехала на встречу с потенциальными покупателями, но домой так и не вернулась. Тело молодой женщины нашли в лесу на территории Кемеровской области, Ирину задушили.

Через пару дней следователи вышли на след подозреваемых, ими оказались перекупщики Стас и Дмитрий, которые уже успели продать машину Ирины другому посреднику-автопродавцу. Так, через сайт по продаже автомобилей, где объявление убитой Ирины Синельниковой провисело всего 3 часа, правоохранителям удалось задержать убийц.

Ирина Синельникова из Бердска Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Псевдо-беременная покупательница заставила девушку приехать за своей смертью

В октябре этого же года под Екатеринбургом развернулся штаб по поиску пропавшей 27-летней жительницы Уралмаша Ксении Каторгиной. Молодая мама отправилась продавать свой черный Audi Q5. Девушка планировала получить деньги за люксовую иномарку, чтобы снести первый взнос по ипотеке, однако планам не суждено было исполнится – екатеринбурженка стала жертвой «черных автоугонщиков».

Ксения согласилась продать свой автомобиль цыганам. Двое южан и женщина (которая видимо была на сделке для отвлечения внимания) представились покупателями и пригласили владелицу иномарки приехать в частный сектор, чтобы осмотреть машину и заключить сделку. Ксения согласилась, так как настойчивая покупательница заявила, что беременная и не может сама приехать в город.

Ксению Каторгину нашли через несколько дней после ее пропажи. Девушку зарезали, а тело сбросили в колодец. Узнать тайну исчезновения красавицы удалось благодаря ее кроссоверу. Немецкая иномарка «всплыла» в Челябинске. В полицию пришел перекупщик, который рассказал, что приобрел автомобиль у странной троицы. Причем, женщина, которая представилась хозяйкой авто, не была похожа на фотографию в паспорте. После показаний перекупщика оперативникам уголовного розыска довольно быстро удалось выйти на след банды и задержать криминальное трио. Задержанными оказались 42-летний Марат Ахметвалиев, 27-летний Михаил Федорович и 31-летняя Екатерина Меньшикова.

Ксения Каторгина из Екатеринбурга Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новосибирские «Джокер и Хари Квин» забили женщину молотком

В 2020 году в Новосибирске прогремела история убийства 36-летней Татьяны Кучеевой, которая решила продать дорогой внедорожник «Хендай Крета». Работник СТО, где ремонтировала свою машину Татьяна, придумал преступный план и вместе со своей подругой, чтобы завладеть машиной беззащитной женщины.

Под надуманным предлогом убийца и его подруга пригласили Татьяну в съемную квартиру и напоили. Когда градус алкоголя в крови достиг критической отметки и жертва потеряла бдительность. Мужчина и его подельница, которые представили, что они герои комикса про Джокера и Харли Квин, забили Татьяну до смерти молотком. Позже убийца вывез тело жертвы в лес и закопал в снегу. По неизвестным причинам (возможно испугался) парень бросил машину недалеко от места, где бросил тело жертвы и скрылся. Правоохранители быстро вышли на след убийцы, уже будучи в СИЗО он рассказал, что убивал девушку не один, а со своей знакомой.

Татьяна Кучеева из Новосибирска стла жертвой героев комиксов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Не ходите на сделку в одиночку!»

Все эти истории похожи друг на друга – молодые и красивые девушки решили продать свои машины, но оказались жертвами кровавых преступлений. Все убитые совершили одну и ту же ошибку – поехали на сделку в одиночку. К сожалению, эти трагедии красноречиво свидетнльствуют, что порой «самостоятельность и самоуверенность» барышень может привести к печальным последствиям. «Комсомольская правда» предостерегает – ни в коем случае нельзя отправляться на серьезные встречи, где есть материальный интерес, в одиночестве.

Рассказываем о ряде правил, как правильно продать или же купить новую машину. И вообще, как обезопасить себя автомобилистам:

- Встречаться только в людных местах. У вашей встречи должны быть потенциальные свидетели.

- Никогда не ездите одни! Возьмите с собой друга или родственника.

- Встречайтесь с продавцом/покупателем только в светлое время суток.

- Не сажайте в свою машину незнакомых людей. Если покупатель захотел прокатиться, чтобы «посмотреть ходовку», то пусть садится в машину один. В идеале, если с вами будет друг на автомобиле, который сможет сопровождать вас на протяжении всего маршрута.

- Можно назначать встречу на парковке торгового центра. Там идет постоянное движение, всегда много народу и установлены камер видеонаблюдения.

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