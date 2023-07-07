«Продолжили работу как ни в чем не бывало»: на заводе «Промсинтез» не стали эвакуировать людей после смертельного взрыва

На проходной завода тихо и спокойно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смертельный взрыв, унесший жизни шести человек и отправивший на больничную койку еще двоих, произошел на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области 7 июля 2023. Несмотря на ЧП один из крупнейших заводов России по производству взрывчатых веществ продолжил свою работу – как рассказали заводчане журналисту «КП-Самара», были эвакуированы только сотрудники ближайших к месту смертельного ЧП цехов. Журналисты «КП-Самара» побывали на месте событий.

На заводе "Промсинтез" производят взрывчатые вещества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взрыв был слышен не везде

Около проходной завода «Промсинтез» тихо и пусто – лишь дежурят наряды Росгвардии и полиции, да время от времени машины экстренных служб проезжают через ворота. Все оперативные службы работают внутри, на месте происшествия, куда посторонних не допускают. Поразительно спокойны и сотрудники завода, с которыми нам удалось пообщаться.

- Да все у нас нормально, - пожимает плечами охранник. – Ну да, взорвалось что-то, убило людей. Но это производство просто такое, опасное.

Правоохранители и экстренные службы до сих пор находятся на месте ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали заводчане, никакой всеобщей эвакуации на заводе из-за взрыва не проводилось.

- Тех, кто работал поблизости, вывели, а остальные продолжали работать как обычно, - рассказал журналисту «КП-Самара» заводчанин Николай.

Интересно, что звук взрыва был слышен не везде. Если в некоторых кварталах Чапаевска от ударной волны в домах задребезжали стекла, а во дворах завыли машины, то со стороны проходной звук практически не был слышен.

Работа на заводе не останавливалась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Хлопок был не слишком громким, как будто выхлопная труба без глушителя, - рассказывает журналисту «КП-Самара» продавщица местного магазина Галина. – Я даже поначалу внимания не обратила, и поняла, что что-то не так, когда на завод примчались пожарные автомобили.

«Молодые ребята, жалко их»

Взрыв на заводе «Промсинтез» прогремел около полудня 7 июля 2023 года, его жертвами стали сотрудники 3-го и 5-го цехов. Первоначально выдвигалось несколько версий причин ЧП, однако позже в прокуратуре Самарской области сообщили, что авария произошла во время ремонта технического трубопровода.

- Молодые ребята погибли, всем им по 30-40 лет, простые работяги, - вздыхают заводчане. – Жалко их, конечно, у многих остались семьи.

Так выглядит место ЧП сейчас. Фото: прокуратура Самарской области

Как сообщают журналисты «КП-Самара», на месте трагедии сейчас находится все руководство завода, представители следствия и прокуратуры, а также экстренные службы. Также на месте ожидают визит губернатора Дмитрия Азарова.

Возбудили уголовное дело

После взрыва на заводе «Промсинтез» 7 июля 2023 Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ- «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, работу на месте происшествия курирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления Александр Воеводин, - сообщили в следкоме.

Прокуратура Самарской области также организовала проверку, на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и аварийных служб выехал прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.