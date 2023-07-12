«Полз от карусели и даже не плакал»: очевидцы рассказали, как тополь рухнул на 9-летнего мальчика

Дерево рухнуло прямо на карусель, где катались дети. Фото: СУ СКР по Самарской области.

В Самаре дерево рухнуло прямо на девятилетнего мальчика. Ребенок лишь чудом остался жив, однако серьезно повредил спину. Местные жители говорят - мол, неоднократно просили спилить огромный тополь, однако этого так и не произошло.

Подробности жуткого ЧП узнал журналист «КП-Самара».

Врачи пытаются поставить ребенка на ноги

ЧП в Самаре произошло на улице Гастелло, во дворе дома №47, 10 июля 2023 года. Жаркий июльский день не предвещал никакой беды. Дети радовались летним каникулам, играли на детской площадке, катались на каруселях и просто радовались жизни. В какой-то момент послышался громкий треск и в ту же секунду на детскую площадку начало падать огромное дерево. Малыши даже не успели понять, что происходит. Ствол тополя придавил 9-летнего мальчика к земле, остальные успели разбежаться в стороны. На место выехали оперативные службы города, пострадавшего ребенка вытащили из-под упавшего дерева и госпитализировали в больницу. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, ствол многолетнего тополя повредил школьнику позвоночник. Сейчас медики делают все возможное, чтобы поставить мальчика на ноги.

- Ребенок госпитализирован в ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», состояние мальчика стабильное, удовлетворительное. Нахожусь на связи с родителями и готов при необходимости оказать помощь, - сообщил глава Октябрьского внутригородского района Самары Сергей Радько.

Дерево падало медленно и бесшумно

«Комсомолка» побывала во дворе дома, где упало дерево, и узнала, что говорят жильцы. Как выяснилось, пострадавший мальчик живет в этом доме и в тот день как обычно вышел погулять с местными ребятами во дворе.

- Ствол начал падать медленно и практически бесшумно. Даже взрослые, которые стояли рядом, не поняли, что происходит. Кто-то закричал, предупреждая об опасности – и малыши бросились врассыпную. Этот мальчик не успел соскочить с карусели, может, зацепился или не смог быстро среагировать, - рассказывает нам жительница дома №47.

Одна из жительниц рассказала, якобы это как раз пострадавший мальчик первым увидел, что дерево падает на карусель и закричал остальным детям, чтобы бежали. Своими действиями он спас друзей, а сам отбежать не успел и ствол рухнул прямо на него.

Мальчика придавило стволом тополя. Фото: СУ СКР по Самарской области

Повел себя героически и даже не плакал

Другая женщина рассказала журналисту «Комсомольской правды», что после того, как все произошло, к зажатому мальчику кинулся один из взрослых, который помог ему выползти из под веток.

- Как мне сказали, мальчик из приезжих, они здесь квартиру снимают, недавно переехали. Родителей его в этот момент на площадке не было, мама потом прибежала, когда уже скорая подъехала. Но хочу отметить, мальчик очень героически себя повел – даже не плакал и не кричал. Он не мог встать, дополз до края площадки и положил голову на бордюр. Тогда жара же была, его накрыли мокрой пеленкой, потому что лежал на самом солнцепеке. Минут через 15-20 скорая приехала, его забрали, - рассказывает нам очевидец ЧП.

По словам свидетелей происшествия, коммунальная служба приехала на место очень быстро, за ними – полиция и скорая. Дерево отпилили, отрезали часть ствола и забрали, вероятно, на экспертизу. Работы во дворе продолжались до глубокой ночи, уже наутро жильцы не увидели рухнувший ствол, а дворник подметал на асфальте опилки и листву.

Деверо спилили и вывезли в этот же день Фото: Наталья АРТЯКОВА

По данным коммунальщиков, дерево не подлежало спилу

После того, как информация о происшествии появилась в социальных сетях, самарцы начали бурное обсуждение того, что случилось на детской площадке. Появились предположения, что тополь был сухим, а его корни сгнили, поэтому массивное дерево упало. Однако в администрации Самары это опровергли, указав, что дерево было живым и не подлежало спилу в ближайшее время.

- Выходом на место установлено, что дерево не сухое (живое). Без признаков гниения. Причина падения устанавливается, - сообщили чиновники.

Рухнувший ствол спилили и вывезли со двора. Местные жители уже несколько дней обсуждают случившееся.

- Раньше здесь детской площадки не было, росли деревья. Их начали спиливать, два гнилых убрали, а это росло, - говорит пенсионерка, которая живет в доме №47 по улице Гастелло.

Несколько лет назад здесь же пилили гнилые деревья, которые угрожали проводам Фото: Наталья АРТЯКОВА

"Дерево сгнило изнутри"

Местные жители уверяют, что дерево уже давно начало гнить изнутри. Несколько лет назад спилили один из трех стволов тополя, потому что возникла угроза, что дерево упадет на провода.

- Странно, что полностью этот гнилой тополь не убрали. Несмотря на то, что он стоял с листьями, изнутри оно уже было рыхлым, - говорит местный житель и показывает на свежий спил упавшего ствола. Действительно видно, что сердцевина темнее.

Однако второй ствол коммунальщики трогать не стали. Когда журналисты приехали к дому, сильный ветер качал оставшуюся часть опасного тополя. Казалось, что вот-вот тонкий ствол не выдержит и переломится.

Местные жители уверены - живое на вид дерево гнилое изнутри Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Я всегда была против спила деревьев в нашем дворе, не хочется жить в каменных джунглях. Но теперь, когда произошло страшное, я засомневалась в своих убеждениях. За деревьями просто следить нужно тщательнее, а я даже не знаю, кто ответственный за это, - говорит проходящая мимо женщина.

Как сообщили в городской администрации, территория закреплена за управляющей компанией ООО УК «Ассоциация Управляющих Компаний». Редакция «КП-Самара» запросила у представителей данной организации официальный комментарий по поводу случившегося, но на момент публикации с журналистами на связь так никто и не вышел.

Возбуждено уголовное дело

Напомним, по факту произошедшего в СУ СКР по Самарской области начали проверку. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

- Проверяется деятельность сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный дом. По версии следствия, их действия (бездействия) могли стать причиной происшествия. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), – рассказали в ведомстве.

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