«Полз от карусели и даже не плакал»: очевидцы рассказали, как тополь рухнул на 9-летнего мальчика

Дерево рухнуло прямо на карусель, где катались дети. Фото: СУ СКР по Самарской области.
В Самаре дерево рухнуло прямо на девятилетнего мальчика. Ребенок лишь чудом остался жив, однако серьезно повредил спину. Местные жители говорят - мол, неоднократно просили спилить огромный тополь, однако этого так и не произошло.
Подробности жуткого ЧП узнал журналист «КП-Самара».
ЧП в Самаре произошло на улице Гастелло, во дворе дома №47, 10 июля 2023 года. Жаркий июльский день не предвещал никакой беды. Дети радовались летним каникулам, играли на детской площадке, катались на каруселях и просто радовались жизни. В какой-то момент послышался громкий треск и в ту же секунду на детскую площадку начало падать огромное дерево. Малыши даже не успели понять, что происходит. Ствол тополя придавил 9-летнего мальчика к земле, остальные успели разбежаться в стороны. На место выехали оперативные службы города, пострадавшего ребенка вытащили из-под упавшего дерева и госпитализировали в больницу. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, ствол многолетнего тополя повредил школьнику позвоночник. Сейчас медики делают все возможное, чтобы поставить мальчика на ноги.
- Ребенок госпитализирован в ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», состояние мальчика стабильное, удовлетворительное. Нахожусь на связи с родителями и готов при необходимости оказать помощь, - сообщил глава Октябрьского внутригородского района Самары Сергей Радько.
«Комсомолка» побывала во дворе дома, где упало дерево, и узнала, что говорят жильцы. Как выяснилось, пострадавший мальчик живет в этом доме и в тот день как обычно вышел погулять с местными ребятами во дворе.
- Ствол начал падать медленно и практически бесшумно. Даже взрослые, которые стояли рядом, не поняли, что происходит. Кто-то закричал, предупреждая об опасности – и малыши бросились врассыпную. Этот мальчик не успел соскочить с карусели, может, зацепился или не смог быстро среагировать, - рассказывает нам жительница дома №47.
Одна из жительниц рассказала, якобы это как раз пострадавший мальчик первым увидел, что дерево падает на карусель и закричал остальным детям, чтобы бежали. Своими действиями он спас друзей, а сам отбежать не успел и ствол рухнул прямо на него.
Мальчика придавило стволом тополя. Фото: СУ СКР по Самарской области
Другая женщина рассказала журналисту «Комсомольской правды», что после того, как все произошло, к зажатому мальчику кинулся один из взрослых, который помог ему выползти из под веток.
- Как мне сказали, мальчик из приезжих, они здесь квартиру снимают, недавно переехали. Родителей его в этот момент на площадке не было, мама потом прибежала, когда уже скорая подъехала. Но хочу отметить, мальчик очень героически себя повел – даже не плакал и не кричал. Он не мог встать, дополз до края площадки и положил голову на бордюр. Тогда жара же была, его накрыли мокрой пеленкой, потому что лежал на самом солнцепеке. Минут через 15-20 скорая приехала, его забрали, - рассказывает нам очевидец ЧП.
По словам свидетелей происшествия, коммунальная служба приехала на место очень быстро, за ними – полиция и скорая. Дерево отпилили, отрезали часть ствола и забрали, вероятно, на экспертизу. Работы во дворе продолжались до глубокой ночи, уже наутро жильцы не увидели рухнувший ствол, а дворник подметал на асфальте опилки и листву.
Деверо спилили и вывезли в этот же день
Фото: Наталья АРТЯКОВА
После того, как информация о происшествии появилась в социальных сетях, самарцы начали бурное обсуждение того, что случилось на детской площадке. Появились предположения, что тополь был сухим, а его корни сгнили, поэтому массивное дерево упало. Однако в администрации Самары это опровергли, указав, что дерево было живым и не подлежало спилу в ближайшее время.
- Выходом на место установлено, что дерево не сухое (живое). Без признаков гниения. Причина падения устанавливается, - сообщили чиновники.
Рухнувший ствол спилили и вывезли со двора. Местные жители уже несколько дней обсуждают случившееся.
- Раньше здесь детской площадки не было, росли деревья. Их начали спиливать, два гнилых убрали, а это росло, - говорит пенсионерка, которая живет в доме №47 по улице Гастелло.
Несколько лет назад здесь же пилили гнилые деревья, которые угрожали проводам
Фото: Наталья АРТЯКОВА
Местные жители уверяют, что дерево уже давно начало гнить изнутри. Несколько лет назад спилили один из трех стволов тополя, потому что возникла угроза, что дерево упадет на провода.
- Странно, что полностью этот гнилой тополь не убрали. Несмотря на то, что он стоял с листьями, изнутри оно уже было рыхлым, - говорит местный житель и показывает на свежий спил упавшего ствола. Действительно видно, что сердцевина темнее.
Однако второй ствол коммунальщики трогать не стали. Когда журналисты приехали к дому, сильный ветер качал оставшуюся часть опасного тополя. Казалось, что вот-вот тонкий ствол не выдержит и переломится.
Местные жители уверены - живое на вид дерево гнилое изнутри
Фото: Наталья АРТЯКОВА
- Я всегда была против спила деревьев в нашем дворе, не хочется жить в каменных джунглях. Но теперь, когда произошло страшное, я засомневалась в своих убеждениях. За деревьями просто следить нужно тщательнее, а я даже не знаю, кто ответственный за это, - говорит проходящая мимо женщина.
Как сообщили в городской администрации, территория закреплена за управляющей компанией ООО УК «Ассоциация Управляющих Компаний». Редакция «КП-Самара» запросила у представителей данной организации официальный комментарий по поводу случившегося, но на момент публикации с журналистами на связь так никто и не вышел.
Напомним, по факту произошедшего в СУ СКР по Самарской области начали проверку. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
- Проверяется деятельность сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный дом. По версии следствия, их действия (бездействия) могли стать причиной происшествия. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), – рассказали в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дерево рухнуло на 9-летнего ребенка на детской площадке в Самаре
ЧП произошло в Октябрьском районе (подробности)
В Самаре возбудили уголовное дело из-за падения дерева на 9-летнего мальчика
Следователи полагают, что причиной ЧП могло стать бездействие сотрудников УК (подробности)
Ребенок, на которого упало дерево в Самаре, пострадал, потому что спасал малышей
Мальчик успел крикнуть ребятам помладше, чтобы они убегали, но сам увернуться от дерева не смог (подробности)