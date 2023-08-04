Министр здравоохранения Самарской области опроверг информацию о своем задержании

В настоящий момент работа в региональном минздраве ведется в штатном режиме. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 3 августа, Самарскую область всколыхнула информация об обысках в региональном минздраве и якобы задержании Армена Беняна. Министр здравоохранения региона опроверг информацию о своем задержании и рассказал о следственных действиях в ведомстве.

— Меня вызвали в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, которое поступило в адрес правоохранительных органов. После этого я приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Сейчас нахожусь на рабочем месте, — сказал Армен Бенян.

Также руководитель регионального минздрава отметил, что в настоящий момент работа в ведомстве ведется в штатном режиме, а параллельно проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия для усиления контроля за реализацией нацпроекта «Здравоохранение», программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ».

Помимо этого, по словам Армена Беняна, усиленный контроль идет и за реализацией иных полномочий и вопросов ведения министерства. Напомним, ранее ситуацию прокомментировал и глава региона. По словам Дмитрия Азарова, к ведомству накопился ряд вопросов. Пока не сообщается, что послужило причиной следственных действий в минздраве Самарской области.

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