«30 тысяч и замнем это дело»: пьяный дебошир, устроивший вакханалию на такси возле отеля «Лотте», предложил разойтись миром

Студент-медик из Сургута предложил свои условия для решения конфликта Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре продолжают судить студента-медика из Сургута Дениса В., который летом 2022 года устроил пьяную вакханалию без штанов на автомобиле общественника. Региональный дорожный эксперт общероссийского народного фронта Алексей Морозов в тот вечер подрабатывал в такси на своем личном автомобиле. Он подвозил компанию подвыпившей молодежи к отелю «Лотте», а после поездки увидел, что заднее сидение испачкано. Он обратился к одной из девушек из компании, попросил, чтобы пассажиры оплатили химчистку салона. В это время один из друзей со спущенными штанами полез на крышу автомобиля самарца. Сейчас в мировом суде Ленинского района слушается дело, где Дениса В. обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, но сам дебошир не согласен с обвинением. 22 августа после очередного судебного слушания подсудимый обратился к Морозову и предложил мировое соглашение. Однако озвученные Денисом В. условия шокировали потерпевшего. Журналист «КП-Самара» узнала подробности продолжения резонансной истории.

Снял трусы и залез на крышу такси

Алексей Морозов почти год добивался того, чтобы усадить 25-летнего дебошира на скамью подсудимых. Сначала полицейские вовсе не хотели возбуждать уголовное дело, но после все же нашли в действиях студента состав преступления. Несмотря на то, что в вакханалии возле отеля «Лотте» принимали участие сразу несколько молодых людей, под суд пошел только главный герой без штанов Денис В.

- По пути компания – два парня и девушка – вели себя очень шумно. Когда они вышли возле отеля, я увидел, что заднее сидение моего автомобиля испачкано – кому-то стало плохо. Я подозвал девушку, потому что из всех она вела себя более адекватно, и начал осуждать с ней вопрос химчистки салона. Ее кавалер Денис был сильно пьян и начал на меня наезжать, залез на крышу автомобиля, причем снял и штаны, и трусы. Устроил на машине просто какую-то вакханалию, - рассказывает «Комсомолке» водитель такси Алексей.

В ситуацию сначала вмешался брат неадекватного молодого человека, а после уже охранник. Завязалась даже потасовка, но, к счастью, до серьезной драки дело не дошло. Спустя несколько минут Денис сам сполз с крыши машины. Девушка пообещала водителю перечислить деньги на химчистку салона утром, но после этого на связь с Алексеем никто не вышел.

В отношении Дениса В. было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК Р «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Согласно материалам уголовного дела, Денис схватился за край капота под лобовым стеклом и потянулся на руках на капот. Потом он перехватился за крышу и ползком, опираясь коленом на стекло, забрался на крышу. Денис попытался было встать на ноги, но превышенная доза алкоголя не позволила ему принять вертикальное положение. После друзьям удалось уговорить Дениса сползти с машины обратно на землю. Пострадавший сделал независимую экспертизу, которая показала, что пьяная вакханалия Дениса все же повредила капот и крышу автомобиля.

Не пытался выйти на связь и возместить ущерб

Алексей Морозов утверждает, что студент-медик за все время следствия не пытался выйти с ним на связь и не предлагал урегулировать ситуацию мирно. Однако Денис В. на суде вдруг заявил, что был готов оплатить любую сумму ущерба, однако Алексей все же предал огласке дело, задев честь и достоинство молодого человека.

- Пострадавший просто хайпит на этой теме, а то, что он говорит СМИ – это клевета, - подсудимый обвинил журналистов в дискредитирующих его действиях. Однако рассказывать свою позицию журналисту «Комсомольской правды» молодой человек отказался даже в присутствии своего адвоката.

Предложил 30 тысяч и намекнул на гражданский иск

По настоянию Дениса В. и его адвоката суд принял решение рассматривать это дело в закрытом режиме, а журналистов допустить только на прения сторон. Нам неизвестно, что происходит на судебном следствии, но журналистам удалось узнать некоторые подробности, которые произошли вне стен суда.

- После очередного заседания Денис В. подошел ко мне и предложил пойти на мировую на его условиях: он платит мне 30 тысяч рублей и его свидетельница (девушка, которая обещала оплатить химчистку – прим. ред.) не станет подавать иск по оскорблению чести и достоинства, - сообщил Алексей Морозов.

Кроме того, по словам потерпевшего, Денис недвусмысленно намекнул Морозову, что если тот «пойдет до конца», то приставы назначат выплаты по 500 рублей в месяц, а сами заседания в суде будут продолжаться до декабря текущего года.

- Он стал говорить о своей чести, что СМИ его оскорбляли и принижали его достоинство, что он является жертвой, - рассказал детали диалога с дебоширом возле суда.

Алексей Морозов был в недоумении от такого наглого предложения и отказался от заявленных условий. Потерпевший, который целый год всеми силами пытался доказать виновность студента из Сургута, не собирается сдаваться и планирует идти до конца.

Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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