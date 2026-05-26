Работники новокуйбышевского предприятия подарили Волге чистые берега

Волга – наше национальное достояние, поэтому о ней особенно хочется позаботиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Национальное достояние

Сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок в седьмой раз присоединились к масштабной экологической акции в честь Дня Волги - 20 мая прошла уборка береговой линии великой русской реки в районе спуска ул. Советской Армии в Самаре. В этом месте в сезон часто отдыхают местные жители, но далеко не все убирают за собой.

Заводские волонтеры признаются: экологический календарь на предприятии насыщен событиями, а число участников постоянно растет.

- Мы стараемся участвовать во всех экологических мероприятиях, которые проводятся на предприятии и совместно с другими организациями, - поделились с «КП» главный специалист группы контроля комплектования НЗМП Екатерина Земскова и механик установки Алексей Левченко. - География самая широкая: традиционные субботники в Новокуйбышевске и пригородных поселках, благоустройство территорий и уборка городских пляжей в сотрудничестве с администрацией, экологические забеги в селах Ширяево и Рождествено, межрегиональные акции по высадке деревьев «Кедры России» и многое другое.

Акция в честь Дня Волги - одна из самых значимых у новокуйбышевских волонтеров. Ведь Волга - это наше национальное достояние, символ России, поэтому о ней особенно хочется позаботиться. И результат радует сердце: сразу становится видна вся красота природы, которую больше не портят горы мусора.

Пример заразителен

Уборка волжского берега получилась по-настоящему ударной: примерно за час волонтеры очистили более гектара территории пляжа и прилегающей к нему зеленой зоны, а также собрали свыше семи кубометров мусора.

- Большая часть - бытовой мусор, который оставляют нерадивые отдыхающие: пластиковые и стеклянные бутылки, посуда, пакеты, алюминиевые банки, салфетки, ржавые мангалы, - поделились новокуйбышевские экоактивисты. - Словом, все то, что легко сложить в пакет и унести с собой, а не оставлять на берегу с риском, что при весеннем разливе все это попадет в Волгу.

К слову, пока волонтеры убирали берег, к ним присоединялись люди, отдыхавшие на пляже. Действительно, положительный пример оказался заразительным.

- Я считаю, что выработать устойчивые экологические привычки несложно - главное, осознать свою ответственность, - считает сотрудница НЗМП Екатерина Земскова. - И убеждена, что нужно своим примером приучать детей к гражданской ответственности с ранних лет, тогда есть шанс воспитать поколение людей с бережным отношением к природе и твердо усвоенными навыками заботы о ней. И мир будет чище. Мой младший сын уже два года собирает крышечки и участвует в выпуске мальков в Волгу осенью. А старшая дочь, ей 16 лет, активная участница школьного волонтерского движения и «Движения первых»: она помогает убирать парк рядом со школой.

Сотрудники НЗМП демонстрируют бережное отношение к природе и в повседневной жизни. Как рассказали «КП» работники предприятия, они сортируют мусор, собирают пластиковые крышечки и батарейки для правильной утилизации, экономят электричество и воду, используют многоразовую посуду и сумки. Сотрудники завода признаются, что, выезжая на природу с семьей и друзьями, берут с собой дополнительные мешки, чтобы очистить место отдыха.

Еще одна традиция на предприятии - экологические уроки в подшефных школах. Сотрудники завода рассказывают детям, почему важно беречь окружающую среду и как каждый из нас может внести свой вклад в ее сохранение. Личный пример работников предприятия доказывает: заботливое отношение к природе начинается с малого - с личной ответственности, семейных традиций и готовности действовать здесь и сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтеры движения «Экоравновесие» отметили День Волги масштабным субботником

Участники акции расчистили волжский берег в районе улицы Советской Армии (подробнее)

Новокуйбышевские нефтехимики приняли участие в уборке берега Волги в Самаре

Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании присоединились к экологической акции (подробнее)

Новокуйбышевские нефтепереработчики расчистили волжский берег в День Волги в Самаре

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ присоединились к акции движения «Экоравновесие» (подробнее)

Экодесант самарских нефтяников привел в порядок самарский пляж на 3-ей просеке

Волонтеры приурочили субботник ко Дню Волги (подробнее)