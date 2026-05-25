Экодесант самарских нефтяников привел в порядок самарский пляж на 3-ей просеке

Более 180 волонтеров - участников регионального движения «ЭкоРавновесие» - вышли 20 мая на берег Волги, чтобы очистить его от природного и бытового мусора. Среди добровольцев различных предприятий, организаций и учебных учреждений - сотрудники Куйбышевского НПЗ, не пропустившие ни одной акции движения. За несколько часов дружной работы экоактивисты собрали с территории пляжа более семи кубометров мусора - пластиковых и стеклянных бутылок, жестяных банок и коряг. В 2026 году для экологического десанта КНПЗ это уже не первое мероприятие, направленное на защиту природы. Коллектив в течение месяца провел ряд субботников в рамках «Зеленой весны», очистив от мусора территорию предприятия, улицы и скверы Куйбышевского района. Здесь же в мае провели традиционный «ЕлкаФест», высадив с учениками хвойники и цветы в пяти школах. А еще - посадили около тысячи молоденьких сосен в Красноярском лесничестве, помогая восстанавливать лес, пострадавший от пожаров.