Волонтеры движения «Экоравновесие» отметили День Волги масштабным субботником

В День Волги около 180 волонтеров движения «Экоравновесие» объединились, чтобы привести в порядок прибрежную зону на 3-й просеке в Самаре. В традиционной, уже седьмой акции, организованной медиахолдингом «Комсомольская правда», приняли участие команды предприятий, организаций и учебных заведений региона. Волонтеры расчистили береговую линию при содействии департамента городского хозяйства и экологии Самары.

Отдавая дань красавице-Волге

Участников акции поприветствовала советник главы городского округа Самара Анна Смирнова. Она поблагодарила волонтеров за их неравнодушие и желание помочь природе, отдавая дань нашей красавице-Волге.

«Несмотря на то, что город убирает береговую линию, работают подрядчики и организации, обслуживающие пляжи, мы нуждаемся в помощи волонтеров, – отметила Анна Смирнова. – Такие акции необходимы, чтобы поддерживать чистоту волжского берега и вовремя убирать мусор, не допуская образование стихийных свалок. Эту территорию мы предварительно обследовали и пришли к выводу, что нужно ее расчистить. Это популярное место отдыха самарцев, особенно в летнее время, а значит, нуждается в регулярной уборке».

Анна Смирнова напомнила, что волонтеры убирают волжские берега вместе с «Комсомолкой» уже несколько лет, и там, где в городе ранее проходили акции, территории находятся в хорошем состоянии.

Вклад каждого

Экоактивисты разобрали перчатки и мешки, предоставленные профильным департаментом, и разбрелись по берегу. Внести свой вклад в расчистку берега Волги пришли большим составом волонтеры предприятий компании «Роснефть».

Главный метролог Самарского инженерно-технического центра Анастасия Пыльнова поделилась с «КП», что вместе с коллегами с удовольствием принимает участие в этой акции, потому что любит нашу Волгу, гордится ею и хочет, чтобы она была красивой и величавой, а это несовместимо с мусором.

Как отметил представитель самарского филиала ООО «РН Проектирование Добыча» Иван Вырин, они участвуют в акции шестой год подряд.

«Это нужное и важное дело, на которое на нашем предприятии откликаются многие работники, - рассказал он. - Как постоянные участники Дня Волги, мы можем с уверенностью сказать, что прибрежные территории, которые расчищали волонтеры, год от года становятся чище. Акции не проходят зря: самарцы видят хороший пример почтительного отношения к реке, чтобы жители и гости города могли наслаждаться ее красотой».

Когда пример заразителен

Партнером мероприятия выступил Национальный совет по корпоративному волонтерству в Самарской области. Масштабный субботник также поддержали студенты СамГТУ, сотрудники сети продуктовых дискаунтеров «Победа» и Филип Морис сейлз энд маркетинг.

К акции «Комсомолки» присоединились и сотрудники молочного комбината «Самаралакто» компании «Логика молока».

«Мы поражены количеством мусора на пляже и обилием строительных отходов в зеленой зоне береговой линии – его явно выбрасывают местные жители после ремонтов, - высказалась региональный менеджер по связям с общественностью компании «Логика молока» Татьяна Голуб. - Очень расстраивает такое потребительское отношение к природе. Пользуясь случаем, просим утилизировать строительный мусор правильно! Зато порадовало, что отдыхающие на пляже присоединились к волонтерам: пример оказался заразителен».

В акции приняли участие представители УФСИН России по Самарской области.

«Для сотрудников ведомства участие в экологических субботниках и волонтерских инициативах – это возможность быть полезными не только в службе, но и в жизни региона, – отметил начальник отдела по работе с личным составом УФСИН региона Евгений Киселев. - Сегодня мы вместе сделали берег Волги чище, а значит комфортнее и безопаснее для всех жителей Самарской области. Особенно приятно, что такие мероприятия объединяют людей разных профессий вокруг общего дела!»

Традиция заботы о природе

На берег главной реки Поволжья вышли и работники ПАО «ОДК-Кузнецов». Это не первый опыт их участия в подобных мероприятиях: предприятие регулярно проводит высадку деревьев, участвует в акции «Сад памяти», организует экологические квизы для коллег из оборонно-промышленного комплекса. В этом году коллектив присоединился к традиционной акции в честь Дня Волги.

«Забота об окружающей среде – основополагающий принцип политики и стратегии нашего предприятия, – рассказала начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «ОДК-Кузнецов» Татьяна Пономарева. – Мы всегда с большим энтузиазмом откликаемся на такие инициативы, всегда готовы присоединиться. Сегодня в уборке берега Волги принимают участие 12 волонтеров предприятия».

Чистота и под водой

Экоактивисты не только очистили волжский берег от мусора, но и привели в порядок подводную часть. Водолазы клуба «Дайвинг Волга» прошли по дну вдоль пляжа и вытащили осколки стекла и пластик. По мнению водолаза Владислава Горюшинского, подводная часть реки на этом пляже достаточно чистая и пригодная для купания.

«Мы достали из воды стекляшки, разбитую посуду, но все предметы находились на глубине, - рассказал дайвер. - Мусора почти нет, и это результат регулярной работы по уборке территории».

Главный результат

Волонтеры убирали берег несколько часов. В итоге выросла целая гора из мешков. Главным результатом экоакции в День Волги стали семь кубометров мусора, собранные с гектара. Все мешки вывезут на полигон в ближайшее время.

«Такие мероприятия очень значимы, – отметил начальник отдела Управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Усман Гафаров. – Сегодня мы не просто очистили определенную территорию от мусора, мы еще подали пример отдыхающим на пляже, которые наблюдали за уборкой. Надеюсь, благодаря акции нам удалось привить самарцам экологическую культуру, ведь так и формируется гражданская позиция – через отношение к окружающей среде. Мы и дальше будем работать вместе в этом направлении, делать наши любимые места в Самаре чище».

В завершение акции сотрудники УФСИН накормили волонтеров вкусной кашей, приготовленной на полевой кухне, и напоили горячим чаем. Хлебозавод №5 угостил добровольцев свежей и ароматной выпечкой.

Для всех участников День Волги каждый год – не просто дата в календаре, а еще один повод вспомнить, что для нас значит главная водная артерия России. Это огненные закаты, крутые склоны Жигулей и бесконечное движение жизни. Как видно по опыту, изменить ситуацию с загрязнением берегов, мусором и обмелением можно только вместе, ведь Волга особенно нуждается в нашей заботе. Большие перемены начинаются с простых действий и внимательного отношения к природе.

