Новокуйбышевские нефтехимики приняли участие в уборке берега Волги в Самаре

Волонтеры предприятия являются постоянными участниками экологических акций в Самарской области. Фото предоставлено АО «ННК»

В Самаре в традиционной акции движения «Экоравновесие», приуроченной ко Дню Волги, приняли участие сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании – дочернего предприятия компании «Роснефть». Команда завода в числе экоактивистов привела в порядок береговую линию в районе улицы Советской Армии.

Помощь природе

Вооружившись перчатками и мешками, волонтеры прошли вдоль берега, где скопилось немало мусора, оставленного отдыхающими. Работы хватило всем: потребовалось несколько часов, чтобы избавиться от нежелательного соседства, наносящего вред природе и реке. Участники акции расчистили территорию около одного гектара, прилегающую к пляжу, собрав примерно семь кубометров отходов.

Как рассказала ведущий специалист отдела охраны окружающей среды АО «ННК», волонтер со стажем Юлия Волкова, заводчане всегда с большим энтузиазмом участвуют в экологических мероприятиях.

«День Волги – не просто дата в календаре, а еще один повод вспомнить, что для нас значит главная водная артерия России, – отметила она. – Сегодня Волга особенно нуждается в нашей заботе. Загрязнение берегов, мусор, обмеление – все это последствия отношения к реке. И изменить ситуацию можно только вместе, поэтому каждый год на протяжении многих лет мы вносим свой вклад в общее дело».

По словам Юлии, эковолонтерство для нее – логичное продолжение профессиональной деятельности: «Экология – неотъемлемая часть моей жизни. Считаю, что та работа, которую делают сотрудники нашего завода по высадке деревьев и цветов, очистке берегов рек и родников, выпуску мальков в реку, важна и для природы, и для нас. Ведь многие принимают участие семьями. Дети видят, как их родители заботятся о природе, и приобретают хорошие привычки ответственного отношения к окружающей среде».

На пользу экологии края

Участники акции уверены, что Волга – больше, чем река. Это 3530 километров истории, культуры и человеческих судеб. Большие перемены начинаются с простых поступков и внимательного отношения к природе, тогда Волга останется полноводной и щедрой, а ее берега – зелеными и живописными.

За несколько лет волонтерства на предприятии сложился экологический «костяк» – завсегдатаи субботников и экоакций. В числе постоянных участников таких мероприятий – главный специалист АО «ННК» Ксения Милишникова.

«Мы регулярно участвуем в экологических марафонах и субботниках в городе и регионе, – поделилась она. – В День Волги посчитала важным быть причастным к акции. Благодарим организаторов за возможность принести пользу нашей реке».

Добрые дела объединяют

Сохранение водных ресурсов – значимое направление деятельности «Роснефти» в области охраны окружающей среды. Нефтехимики активно участвует в экологических инициативах, направленных на внедрение технологий доочистки сточных вод и пополнение водных биоресурсов. Например, в прошлом году под эгидой корпоративной программы «Платформа добрых дел» волонтеры предприятия провели более двух десятков экологических акций в Самарской области: участвовали в субботниках на берегах Волги в районе Красной Глинки, на острове Зелененьком, в поселке Гранный, на территории озера Новое, родника Чиги-Буз в Волжском районе и озера Березовое в Чапаевске.

Стараниями нефтехимиков приведено в порядок более 30 га подшефных городских и прилегающих к заводу территорий, убрано и вывезено более 5 тонн мусора. Особое внимание заводчане уделяют рециклингу бытовых отходов: только в минувшем году на переработку отправили более 300 кг макулатуры, 520 килограммов пластиковых крышек и 100 килограммов отработанных элементов питания.

Экологическое волонтерство на предприятии развивается и по другим направлениям: сотрудники участвуют в субботниках, высадке деревьев, ухаживают за городскими скверами, проводят экоуроки и мастер-классы, в том числе для воспитанников школ-интернатов, с которыми вместе занимаются озеленением школьных дворов.

