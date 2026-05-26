Новокуйбышевские нефтепереработчики расчистили волжский берег в День Волги в Самаре

Сотрудники предприятия каждый раз с энтузиазмом участвуют в экологических мероприятиях. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевский НПЗ»

В Самаре в акции, приуроченной ко Дню Волги, приняли участие волонтеры Новокуйбышевского НПЗ, для которых экологические мероприятия давно стали традицией.

С настроем на чистоту

Команда предприятия – опытные эковолонтеры. Каждый год они участвуют в десятках добровольческих экологических акциях: День Волги, «Родники Самарской области», «Мы чистим мир».

Специалист инженерно-технической службы НК НПЗ Екатерина Зателепина в рядах волонтеров давно. Почти на все мероприятия она берет с собой сына Диму. Вместо разговоров о необходимости беречь природу – экологический практикум: можно и берег Волги привести в порядок, и мальков в реку выпустить, и родники почистить.

«В этом году акция проходит в очень людном месте. Надеюсь, что отдыхающие на пляже оценят по достоинству труд волонтеров и впредь не будут мусорить, – отметила Екатерина. – Важно понимать, что Волга – это наше достояние, которое нужно беречь, сохранять и содержать в чистоте».

По словам Екатерины, вместе с коллегами они не только участвуют в субботниках, но и собирают пластиковые крышки. В подразделении, где она работает, по ее инициативе появились десять контейнеров для сбора крышек в рамках заводского социально-экологического проекта «Килограмм добра».

Заводчане уверены, что помощь волонтеров помогает сохранять чистоту даже в самых популярных местах отдыха горожан. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевский НПЗ»

На помощь природе

Волонтеры благоустроили участок прибрежной зоны размером около гектара. В профильном городском департаменте эту территорию предварительно исследовали и решили, что необходимо привлечь добровольцев для уборки части пляжа. Из-за наплыва отдыхающих здесь быстро образовались горы мусора. Участники акции собрали десятки мешков. Заводчане считают, что такая помощь помогает сохранять чистоту даже в самых популярных местах отдыха горожан.

«Я приятно удивлена, что сегодня так много людей поддержали нашу красавицу-Волгу, которую мы считаем символом Самарского края, – поделилась специалист Управления эксплуатационного ремонта НК НПЗ Анна Кудряшова. – Мы собрались, чтобы очистить от мусора берег Волги, вернуть ему живописную красоту. С отличным настроением навели здесь порядок, любуясь волжским простором. Хорошее мероприятие, с удовольствием приму участие в новых акциях».

Поддержка экологии

Предприятие всецело поддерживает эковолонтерство. Сотрудники завода совместно с Отделом охраны окружающей среды инициируют и организуют проведение добровольческих экологических акций, занимается экопросвещением. Под эгидой завода сотрудники регулярно выходят на субботники, приводят в порядок береговую зону, высаживают деревья, участвуют в выпуске мальков для восполнения биоразнообразия. Только в прошлом году в Волгу выпустили более 40 тысяч мальков ценных пород рыб. На проходной предприятия организовали сбор отслуживших батареек и люминесцентных ламп.

В числе направлений работы завода в сфере охраны окружающей среды –ресурсосбережение. На сегодня доля оборотного водоснабжения достигает 95%.

Одно из ведущих предприятий нефтепереработки на протяжении нескольких лет подтверждает звание лидера природоохранной деятельности в России.

