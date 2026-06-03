Лежал на асфальте весь в крови: Прилучный напугал тольяттинцев съемками сцены убийства

Одна из самых зрелищных сцен – убийство Огородникова. Жители замерли, наблюдая за происходящем. Фото: соцсети

По соцсетям разлетелось видео, где Павел Прилучный лежит на асфальте, а его голова залита кровью. Кадры сняли в Тольятти. Актеру пришлось «умереть» ради съемок сериала про легендарного милиционера Дмитрия Огородникова. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Жуткие кадры из Тольятти

Во вторник, 2 июня 2026 года, в соцсетях появилось видео, которое многих напугало. Павел Прилучный лежал на асфальте. Его голова и рубашка были залиты кровью. К счастью, всего лишь бутафорской. По сюжету персонажа Прилучного только что вытащили из расстрелянной машины и положили на землю. Оказалось, что это съемки сериала «Чужой Огород» о легендарном тольяттинском сыщике Дмитрии Огородникове.

Одна из самых зрелищных сцен – убийство Огородникова. Жители замерли, наблюдая за происходящем. Фото: соцсети

Съемочная группа работала у кольцевой развязки улиц Ворошилова и Дзержинского в Автозаводском районе. Именно там ранее снимали экшн-сцену с расстрелом автомобиля главного героя. Понаблюдать за происходящим собралась целая толпа местных жителей.

Страшные события прошлого

В этот день в Тольятти снимали сцену убийства, ту самую, которая в реальности произошла 22 мая 2000 года.

Дмитрий Огородников возвращался с обеда. На своей «десятке» он ехал по улице Ворошилова. У поворота на Южное шоссе к нему пристроилась белая «пятерка». Из нее открыли огонь из двух автоматов. В майора попало почти 30 пуль. Он погиб на месте.

Именно этот момент, вероятно, воссоздавали на съемках. Зрелище получилось жутким и реалистичным. Неудивительно, что прохожие хватались за телефоны.

Съемки подходят к концу: Тольятти вернулся в 90-е

Съемки сериала «Чужой Огород» стартовали в начале мая и должны завершиться 6 июня. Почти месяц Тольятти жил в другом времени. Город перевоплотился в эпоху, когда Огородников боролся с ОПГ.

Одна из самых зрелищных сцен – убийство Огородникова. Жители замерли, наблюдая за происходящем. Фото: соцсети

На улицах появлялись люди в одежде 90-х — кожаные куртки, спортивные костюмы, яркие платки. Визуально город вернулся в прошлое. Жители замечали на улицах старые машины, винтажные вывески, бумажные объявления на столбах. Все это декорации для съемок.

«Привет, девяностые, давно не виделись! Быть в эпицентре съемки фильма, не принимая там активного участия, — то еще приключение. Можно было, находясь на балконе своего дома, наблюдать за магией рождения будущего фильма», — делились впечатлениями тольяттинцы.

Одна из местных жительниц поделилась впечатлениями о съемках у своей школы:

«Впервые побывала на съемках фильма. Павел Прилучный в роли нашего тольяттинского следователя Огородникова. Съемки проходили прямо во дворе моей школы. Интересно будет посмотреть фильм, где все такое свое, знакомое с детства. По факту это отрезок совсем недавней истории нашего города».

Стал всеобщим любимцем тольяттинцев

За время съемок Павел Прилучный успел стать настоящим всеобщим любимцем местных жителей. И не только потому, что они могли наблюдать за его профессиональной игрой прямо на улицах города. Актер поразил тольяттинцев своей доброжелательностью.

Павел поблагодарил жителей за доброту, а тольяттинцы в свою очередь оценили открытость и безотказность актера. Чуть ли не у каждого горожанина в фотопленке имеется снимок со звездой российского кино. Фото: личная страница Павла в соцсетях.

Он не отказывал фанатам в фото, находил время для общения между дублями, благодарил жителей за поддержку. В соцсетях то и дело появлялись посты со словами благодарности.

«Большое спасибо Павлу за доброжелательность и уделенное время в перерыве между дублями», — пишут тольяттинцы.

Сам Прилучный не раз признавался, что его покорило гостеприимство города. И, судя по всему, эти чувства взаимны.

Трюк с женой и отдых на Волге

Тем временем в соцсетях появилось еще одно видео с Прилучным совершенно в другом амплуа. Актер отдыхал на пляже Тольятти. На фоне Жигулевских гор Павел Прилучный перекидывал через себя супругу Зепюр Брутян. Видео вызвало восторг у подписчиков.

На протяжении месяца за съемками могли наблюдать местные жители. Фото: соцсети

Судя по публикациям, семья Прилучного находится в Тольятти вместе с ним. Пока Павел занят на съемках, Зепюр и сын Микаэль тоже проводят время в городе.

У жителей Тольятти все еще есть возможность поучаствовать в съемках сериала. Вакансии публикуют в местных пабликах. Требуются массовка и актеры эпизодических ролей. Редакция «КП-Самара» продолжает следить за съемками.