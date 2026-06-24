Возвращение к жизни: как проходит реабилитация бойцов СВО в Самарской области

В пресс-центре "КП-Самара" прошел круглый стол на тему реабилитации участников СВО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

От госпиталя до санатория

В Самарской области выстроена многоуровневая система реабилитации участников специальной военной операции. По словам главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Самарской области Марины Шелыхмановой, характер боевых действий диктует суровую статистику: минно-взрывные ранения встречаются в семь раз чаще полевых, а травмы нижних конечностей составляют более половины всех случаев. В 3% случаев врачи вынуждены прибегать к ампутации. Подробнее здесь.

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации минздрава региона рассказала о характере травм, которые чаще всего встречаются у бойцов СВО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не только поставить протез, но и вернуть человека в социум

СВО кардинально изменила портрет пациента центров протезирования. Раньше большая часть обращений поступала от пожилых людей с сосудистыми заболеваниями. Сейчас среди пациентов – молодые люди в возрасте 19-25 лет - с сочетанными травмами и осколочными ранениями. Многие из них пережили ампутацию конечностей и хотят вернуться к привычному образу жизни.

Как отметил на круглом столе директор ООО «Самарский центр протезирования» Группа компаний «Без Барьеров» Дмитрий Калинченко, провести только медицинскую реабилитацию и обеспечить человека протезом недостаточно. Подробнее здесь.

Директор центра «Без Барьеров» Дмитрий Калинченко считает, что провести только медицинскую реабилитацию и обеспечить человека протезом недостаточно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самое важное - общение и настрой

Директор самарского протезно-ортопедического предприятия «Ортотех» Сергей Гончаров убежден: реабилитация после ампутации не сводится к одному методу. Успех всегда за комплексным подходом и сочетанием физиотерапии, массажа, а также спортивных тренировок.

«Методики реабилитации подбираются индивидуально, - добавил он. – Каждого пациента нужно осматривать, выбирать подходящий метод. На это влияет множество факторов, в том числе степень ампутации, сопутствующие травмы и заболевания. По нашему личному опыту в протезировании хорошо себя зарекомендовали групповые занятия. Когда несколько человек занимаются вместе, то у каждого из них улучшаются показатели. Хороший эффект дают спортивные тренировки. У пациентов с физической активностью реабилитация проходит легче». Подробнее здесь.

Сергей Гончаров: самое важное в реабилитации общение и позитивный настрой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Социальная адаптация

Для бойцов, вернувшихся с фронта, медицинская реабилитация - лишь первый шаг. Не менее важна социальная адаптация: важно вернуть человека к активной жизни, помочь найти работу, а иногда и смысл жизни. Уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области, руководитель регионального отделения Всероссийского сообщества инвалидов «Опора» Екатерина Куприянова подчеркивает, что система помощи строится на взаимодействии государственных структур и некоммерческих организаций.

Уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области подчеркнула, что система помощи строится на взаимодействии государственных структур и некоммерческих организаций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это комплексное взаимодействие всех структур – и государственных, и некоммерческих структур, потому что в наше время это не только государственные программы, но, например, многие некоммерческие организации, - говорит Куприянова. - Фонды и волонтерские организации помогают и действующим военнослужащим, и их семьям, и тем, кто уволен из вооруженных сил».

Особую роль в реабилитации играет спорт. Социальный координатор сектора по делам инвалидов самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Надира Мострюкова привела конкретные результаты вовлечения ветеранов в активную жизнь.

Надира Мострюкова: Многие ветераны хотят учиться, работать и начать собственное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мы своих ветеранов вовлекаем в физическое воспитание молодежи и в спортивную деятельность, - рассказала она. – Яркий пример - создание в нашем регионе команд по следж-хоккею, футболу на костылях, волейболу. И результаты уже говорят сами за себя. Более 50 ветеранов уже завоевывают награды на всероссийских соревнованиях по полевой стрельбе, армрестлингу и плаванию».

По ее словам, главный запрос от ветеранов - вернуться к мирной жизни и найти работу. Многие хотят учиться, получают второе высшее образование, открывают собственное дело. Выпускники федеральной программы «Время Героев» и региональной «Школа Героев» сегодня трудятся в системе государственной и муниципальной службы.

Не навязывать, а убедить

Возвращение в мирную жизнь для участников СВО часто осложняется не только физическими травмами, но и психологическими барьерами. Раздражительность, чувство вины, потеря смыслов, посттравматическое стрессовое расстройство - с этими проблемами сталкиваются многие ветераны. Однако, как отмечает психолог самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Алексей Яковлев, главное препятствие -отсутствие культуры обращения за помощью.

По мнению психолога фонда «Защитники Отечества» главное препятствие успешной реабилитации — отсутствие культуры обращения за помощью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты признают: заставить ветерана пойти к специалисту крайне трудно – иногда не помогают ни просьбы родных, ни уговоры. Важно, чтобы человек сам принял это решение. Необходимо прививать людям культуру обращения к психологу, доносить до них что это действительно важно. Подробнее здесь.

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