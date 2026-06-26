Катя требовала 15 млн на бизнес и освобождение матери из колонии: подруга убитой жены экс-мэра Самары Виктора Тархова дала показания в суде

В Самарском областном суде продолжаются слушания по делу об убийстве супругов Тарховых Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В областном суде продолжаются слушания по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых — их внучка Екатерина. Потерпевшей по делу проходит дочь погибших Людмила, которая отбывает наказание в колонии за вымогательство. 25 июня в суде выступила близкая подруга Натальи Тарховой. Она рассказала, как внучка уговорила ее продать дачу за 15 миллионов, а деньги потратить на «освобождение» Людмилы. Подробности - в материале «КП-Самара».

«Приходила в слезах, боялась идти домой»

Накануне в суде выступила в качестве свидетеля Ольга Ильина — подруга Натальи Тарховой. Женщины жили по соседству и общались почти 12 лет. Ильина рассказала, что происходило в семье в последние месяцы жизни четы Тарховых.

Свидетельница Ольга Ильина – подруга убитой Натальи Тарховой – дала показания в Самарском областном суде Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Женщина работает в аптеке, Наталья Тархова часто заходила к ней. По словам свидетельницы, в последнее время пенсионерка жаловалась на внучку постоянно.

«Катя трясла из нее только деньги, — рассказала Ильина в суде. «Наталья Ивановна приходила ко мне в слезах, боялась идти домой».

По словам подруги, конфликты случались почти каждую неделю. Внучка требовала деньги на бизнес — хотела открыть магазин. Свидетельница также отметила, что сама конфликтов не видела, знает о них только со слов Натальи. От мужа Виктора Тархова та взаимоотношения с внучкой скрывала.

«Наталья мне говорила: у Вити сердце болит, четыре стента или пять стоят. Она его берегла».

Также Ильина рассказала, что после того как Виктор Тархов узнал о происходящем, он запретил Кате приходить в квартиру. Тогда она оставляла сына за закрытой дверью на лестничной площадке и уходила.

«Продали дачу за 15 миллионов»

Самые шокирующие показания касаются попыток выманить у Тарховых деньги на «освобождение» дочери Людмилы из колонии.

По словам Ильиной, Катя организовала поездку в Москву. Тарховы полетели бизнес-классом, встретились с некими людьми в кафе и передали им документы и деньги.

«Наталья Ивановна сказала, что продала дачу за 15 миллионов. Деньги отдали этим людям. Им обещали, что Людмила вот-вот выйдет».

Но дочь не вышла. Тогда с Тарховых потребовали еще 15 миллионов.

«Наталья Ивановна была в ужасе: у нее не было таких денег», — рассказала Ильина.

«Я понимаю, что это обман, но что делать?»

Тархова показывала подруге визитку с российским триколором, там были номер и имя, что за фамилия была там – Ольга не помнит. Наталья якобы позвонила по указанному номеру, на той стороне ответили: «Будем думать». Позже с семьи Тарховых потребовали флешку с компроматом на депутата Самарской губернской думы Александра Милеева (за вымогательство 200 млн рублей у которого осудили Людмилу).

По словам свидетельницы, Наталья Тархова понимала, что их обманывают, была в отчаянии. В конце 2024 года жена экс-мэра Самары обратилась к подруге с необычным вопросом — как снять биткоины.

«Наталья Ивановна сказала: «У меня есть и пароль, и карты. Как бы мне узнать, как снять эти биткоины?» — вспоминает свидетельница.

По словам Ильиной, это было в тот период, когда Катя активно требовала деньги.

Сломанная нога и странная история с гипсом

Ольга Ильина рассказала, что в конце декабря 2024 года Наталья Тархова пришла к ней ей и сообщила: у Кати что-то с ногой. До этого внучка говорила, что собирается в банк снимать алименты, которые отсудила у бывшего мужа. Пошла, но не дошла, якобы поскользнулась на дороге, упала и по ноге проехалась машина. Наталья видела ногу уже забинтованной, на костылях.

Когда Катя сломала ногу, она приехала жить к бабушке с дедушкой. Позже Ильина звонила Тарховым — трубку взяла Катя. Сказала, что они на кухне. Потом были смс-сообщения: то пошли гулять, то в гости.

Через некоторое время свидетельница позвонила снова. Катя снова взяла трубку.

«Я спросила: «А что такое?» Она сказала: «Они уехали в Москву по маминым делам», — вспоминает Ильина. — Я спросила, не нужно ли мне писать заявление о пропаже людей. Она ответила: «Нет-нет-нет».

После этого Ильина видела Катю — ухоженную, с макияжем. Внучка снова рассказала, что Тарховы уехали в Москву. Это было за три-четыре дня до ее ареста.

Следующее заседание по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых состоится 30 июня. Редакция «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.