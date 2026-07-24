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Происшествия24 июля 2026 13:41

«Случившееся — огромное горе»: в Самарской области расследуют гибель двоих подростков на реке

Глава Борского района Ардабьев выразил соболезнования родным утонувших подростков
Анастасия ФИЛАТОВА
Отдых подростков на речке обернулся трагедией.

Отдых подростков на речке обернулся трагедией.

Фото: СУ СК по Самарской области.

Купание в речке в знойный день обернулось трагедией в Самарской области. Трое подростков решили охладиться в Самарке, но в итоге начали тонуть. Спасти удалось только одного. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются следователи. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Двое утонули, третьего спасли

Все случилось вечером в среду, 22 июля 2026 года, на реке Самаре около села Борское в Борском районе. В тот день регион накрыла 30-градусная жара. Многие устремились к водоемам, чтобы охладиться. Видимо, так же решили поступить и трое подростков — парни 14, 15 и 17 лет. Однако купание в речке закончилось для их семей огромным горем.

«В 19:55 22 июля поступило сообщение, что на реке Самаре в районе села Борское утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения. Очевидцы спасли мальчика 2011 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Почему все трое пошли ко дну — пока не ясно. Местные жители предполагают, что они могли попасть в одну из воронок в реке или не справились со слишком быстрым течением.

Тело искали два дня

Поиски тела утонувшего подростка велись около двух дней.

Поиски тела утонувшего подростка велись около двух дней.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В оперативном ведомстве сообщили, что тело 17-летнего подростка нашли сразу. Его достали сотрудники ПСС Самарской области. А вот поиски второго погибшего — 14-летнего школьника — растянулись почти на два дня.

Работы шли непрерывно, их останавливали только на ночь. Спасатели обследовали русло реки, прибрежную зону и прилегающую местность. Ситуацию осложняли быстрое течение и сложный рельеф дна. Тело второго подростка удалось найти днем 24 июля.

Поиски подростка осложнялись быстрым течением и сложным рельефом реки.

Поиски подростка осложнялись быстрым течением и сложным рельефом реки.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

«В 13:13 сотрудники полиции провели работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения», — сообщили в регуправлении МЧС.

Заведено уголовное дело

Гибель подростков сейчас расследуют сотрудники СУ СК по Самарской области. Было заведено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Тело 14-летнего подростка нашли днем 24 июля.

Тело 14-летнего подростка нашли днем 24 июля.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

«Очень жалко мальчишек!»

Информацию о гибели подростков на реке Самаре прокомментировал и глава Борского района Эдуард Ардабьев. Он выразил их семьям соболезнования:

«Случившееся — огромное горе. От себя лично и от лица всех жителей Борского района выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами».

Произошедшая в Борском районе трагедия не оставила равнодушными других жителей Самарской области. Кто-то высказывает в соцсетях слова поддержки родным погибших, а кто-то вспоминает, как сами нередко сбегали на речку и устраивали там игры, не думая об опасности:

«Дети такие дети... Не понимают, как опасно это. Балуются на воде и убегают от родителей, обманывают, что не ходили на речку. Сами такими были... Бедные родители».

«В детстве тоже так купались. И одни на озеро уходили, чтобы родители, не дай Бог, не узнали. И бревно притащим, чтоб прыгать с него, да поглубже. Тут, возможно, воронка была, а их на Самарке множество. Очень жалко мальчишек!».

«Ужас! Родителям соболезнования. Покой ангелочкам».

«Очень, очень жалко мальчишек! Соболезнование родным и близким!».

Родителей призывают постоянно напоминать детям правила поведения на воде и быть в курсе, где и с кем они находятся в свободное время. Также всем взрослым стоит быть бдительнее на отдыхе. Возможно, чья-то внимательность и неравнодушие помогут предотвратить непоправимое. Самих ребят призывают быть предельно осторожными и осмотрительными на каникулах и не совершать необдуманных поступков.

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