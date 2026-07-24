«Случившееся — огромное горе»: в Самарской области расследуют гибель двоих подростков на реке

Отдых подростков на речке обернулся трагедией. Фото: СУ СК по Самарской области.

Купание в речке в знойный день обернулось трагедией в Самарской области. Трое подростков решили охладиться в Самарке, но в итоге начали тонуть. Спасти удалось только одного. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются следователи. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Двое утонули, третьего спасли

Все случилось вечером в среду, 22 июля 2026 года, на реке Самаре около села Борское в Борском районе. В тот день регион накрыла 30-градусная жара. Многие устремились к водоемам, чтобы охладиться. Видимо, так же решили поступить и трое подростков — парни 14, 15 и 17 лет. Однако купание в речке закончилось для их семей огромным горем.

«В 19:55 22 июля поступило сообщение, что на реке Самаре в районе села Борское утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения. Очевидцы спасли мальчика 2011 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Почему все трое пошли ко дну — пока не ясно. Местные жители предполагают, что они могли попасть в одну из воронок в реке или не справились со слишком быстрым течением.

Тело искали два дня

Поиски тела утонувшего подростка велись около двух дней. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В оперативном ведомстве сообщили, что тело 17-летнего подростка нашли сразу. Его достали сотрудники ПСС Самарской области. А вот поиски второго погибшего — 14-летнего школьника — растянулись почти на два дня.

Работы шли непрерывно, их останавливали только на ночь. Спасатели обследовали русло реки, прибрежную зону и прилегающую местность. Ситуацию осложняли быстрое течение и сложный рельеф дна. Тело второго подростка удалось найти днем 24 июля.

Поиски подростка осложнялись быстрым течением и сложным рельефом реки. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

«В 13:13 сотрудники полиции провели работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения», — сообщили в регуправлении МЧС.

Заведено уголовное дело

Гибель подростков сейчас расследуют сотрудники СУ СК по Самарской области. Было заведено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Тело 14-летнего подростка нашли днем 24 июля. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

«Очень жалко мальчишек!»

Информацию о гибели подростков на реке Самаре прокомментировал и глава Борского района Эдуард Ардабьев. Он выразил их семьям соболезнования:

«Случившееся — огромное горе. От себя лично и от лица всех жителей Борского района выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами».

Произошедшая в Борском районе трагедия не оставила равнодушными других жителей Самарской области. Кто-то высказывает в соцсетях слова поддержки родным погибших, а кто-то вспоминает, как сами нередко сбегали на речку и устраивали там игры, не думая об опасности:

«Дети такие дети... Не понимают, как опасно это. Балуются на воде и убегают от родителей, обманывают, что не ходили на речку. Сами такими были... Бедные родители».

«В детстве тоже так купались. И одни на озеро уходили, чтобы родители, не дай Бог, не узнали. И бревно притащим, чтоб прыгать с него, да поглубже. Тут, возможно, воронка была, а их на Самарке множество. Очень жалко мальчишек!».

«Ужас! Родителям соболезнования. Покой ангелочкам».

«Очень, очень жалко мальчишек! Соболезнование родным и близким!».

Родителей призывают постоянно напоминать детям правила поведения на воде и быть в курсе, где и с кем они находятся в свободное время. Также всем взрослым стоит быть бдительнее на отдыхе. Возможно, чья-то внимательность и неравнодушие помогут предотвратить непоправимое. Самих ребят призывают быть предельно осторожными и осмотрительными на каникулах и не совершать необдуманных поступков.

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