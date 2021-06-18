Отмена Грушинского фестиваля 2021: что известно, как может пройти

В первую очередь на Грушинском ждут гостей, привитых от коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

17 июня появилась официальная информация об отмене Грушинского фестиваля 2021. Также организаторы предупредили, что поляна на Мастрюковских озерах будет с 1 по 4 июля закрыта для посещения. Это значит, что попасть на нее нельзя будет ни под каким предлогом. Более того, к приему гостей она не подготовлена. Напомним, что в прошлом году даже усиливали охрану Фестивального парка, чтобы не пускать туристов на Мастрюки.

В 2020-м фестиваль вполне успешно прошел онлайн - его трансляции собрали около полумиллиона зрителей. В прошлом году времени на подготовку слета в таком формате было больше, ключевые особенности виртуальной Грушинки были известны уже к концу мая. С другой стороны, опыт проведения фестиваля онлайн теперь не вновинку.

Однако в этом году организаторы избрали другой путь. Вечером 18 июня они сообщили, что Грушинский фестиваль 2021 все-таки состоится. Не виртуально, но и не на привычном месте. А в виде городских концертов на площадках Самарской области в период со 2 по 5 июля. Организаторы делают акцент на том, что все выступления пройдут с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Перенос в онлайн будет частичным. В частности, дистанционным станет Большой конкурс авторской песни - прием заявок на него будет осуществляться по правилам прошлого года. Также запланирована трансляция в интернет всех ключевых событий фестиваля. На момент написания материала программа Грушинского 2021 формируется худсоветом под руководством Олега Митяева. Как только она будет готова, она появится на официальном сайте фестиваля.

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