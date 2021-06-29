Прогноз погоды на июль 2021 в Самаре: на южные курорты можно не ездить

Пляж в июле рискует снова оказаться самым популярным местом в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жара последних дней июня заставляла вспоминать климатические аномалии одиннадцатилетней давности, но прогноз погоды на июль 2021 в Самаре дает надежду, что природа все-таки смилостивится. “Пройдут кратковременные дожди, местами ливни, с грозами, в отдельных районах с градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха к началу июля перейдёт в режим более комфортных значений”, - пишут специалисты Приволжского УГМС. Уже 1 июля 30… 35 градусов днем с грозой и градом сменятся на куда более комфортные 24.... 29 и переменную облачность преимущественно без осадков. Росгидрометцентр сообщает, что такая погода сохранится до конца недели, 4 июля.

Однако прогноз от Gismeteo на 10 дней пугает, что после трехдневной передышки в Самаре опять начнутся ливни - правда, при более приятных температурах воздуха. Что забавно, точно такая же погода (ливни и жара) на следующей неделе ожидает курортников в Сочи. Тем временем вода на Куйбышевском водохранилище у Тольятти к началу июля прогрелась до 27 градусов - за такой большинству россиян приходится ездить в субтропики.

В целом большая часть осадков выпадет в июле 2021 в первой половине месяца, если верить Gismeteo. 15 июля начнется череда солнечных или малооблачных, умеренно жарких (до 30 градусов) дней, и этот период продлится до августа. Усредненные данные за 10 лет от Яндекс.Погоды позволяют говорить о том, что это абсолютно типичная для июля в Самаре ситуация.

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Что известно о погоде на лето в Самаре 2021

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