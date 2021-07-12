Прогноз погоды в Самаре на 10 дней: что обещают синоптики с 12 июля по 22 июля

Возможные дожди едва ли утихомирят жару, а в лесах сохранится высокая пожароопасность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прогноз погоды в Самаре на 10 дней с 12 по 22 июля обещает некоторое смягчение жары, но также метеорологи предупреждают о высокой вероятности гроз с интенсивными порывами ветра. Приволжское УГМС говорит о том, что уже 13 июля грозовой фронт накроет Самару и Сызрань, в то время как Тольятти и некоторым районам достанется лишь переменная облачность и небольшой дождь. В дневное время в регионе температура станет немногим более комфортной - от 26 до 31 градуса, зато по ночам в регионе будет свежо - от 13 до 18 градусов. Такая погода сохранится как минимум до 15 июля. И все это время будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Специалисты Приволжского УГМС сообщают, что погода обязана своим сложным характером размытому полю повышенного атмосферного давления.

Гидрометцентр России информирует, что осадков в Самарской области не будет разве что 16 июля, а затем жара снова начнет делать перерывы на грозы. В целом же температура во второй декаде июля ожидается на 3,0 градуса выше нормы.

Сервис Gismeteo предполагает, что грозы закончатся в воскресенье, 18 июля. Затем самарцев ждет солнечная и жаркая погода до среды, и только 21-го дневная температура воздуха опустится до более комфортных 25 градусов. Яндекс.Погода считает, что события будут развиваться иначе. И после небольших дождей 13 июля Самару ждет неделя без осадков, с температурой воздуха в районе 30 градусов днем и 18 ночью, а также слабыми ветрами.

В любом случае, в лесах Самарской области как минимум до 19 июля сохранится пожарная опасность 4 и 5 уровней. А значит их посещение останется под запретом. Вода в Волге возле Самары стала слегка прохладнее по сравнению с началом июля — по состоянию на 12 число ее температура составляет около 21 градуса.

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