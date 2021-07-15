Жители дореволюционного дома в центре Самары напуганы письмами от мэрии

Дом на ул. Льва Толстого, 44 - объект культурного наследия. Фото: Яндекс.Карты

«Должен быть реставрирован, а не снесен!»

Жители дома на ул.Льва Толстого, 44 обеспокоены письмом от городской администрации. В нем говорится о перспективе признания их дореволюционного дома аварийным. Тревогу в соцсетях забил самарский архитектор Олег Федоров.

- Жители обеспокоены: их дом подлежит сносу, - написал Олег Федоров на своей страничке в социальной сети. - Однако этот дом является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. А значит, он должен быть только реставрирован, но никак не снесен. Не понятно, кто и на основании чего дал такое заключение.

Дом по ул.Льва Толстого, 44 действительно включен в список объектов культурного наследия. Он обозначен в нем как книжный магазин братьев Риль. По официальным данным это здание построено в 1900 году.

«Не хотим решать судьбу дома за спиной его жителей»

В городской администрации же уверяют, что жители их просто неправильно поняли. Глава Ленинского района Елена Бондаренко заявила, что обитатели исторического здания не получали уведомления о сносе.

- Людям отправили приглашение на межведомственную комиссию. На ее заседании будет рассмотрено заключение ГЖИ Самарской области о техническом состоянии здания, - пояснила Елена Бондаренко. - Районная администрация по закону обязана проводить такие заседания межведомственной комиссии в случае получения подобного заключения. Мы специально рассылаем жителям приглашения на заседание комиссии, чтобы они могли принять участие и выразить свое мнение. Мы не хотим решать судьбу дома у них за спиной.

Напомним, в Самаре сейчас активно начали воплощать в жизнь нацпроект по переселению из аварийного жилья. Сами признанными аварийными здания при этом, как правило, сносят. Только в Ленинском районе Самары за пять лет собираются расселить 350 домов. В том числе в список попали здания, внесенные в список ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). Этот список составлен, однако до сих пор не утвержден региональными властями, что оставляет возможность для сноса этих исторических зданий.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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