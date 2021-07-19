Когда закончится жара в Самаре летом 2021: придут грозы, но легче станет не сразу

Погода на этой неделе располагает к пребыванию на пляже, тем более, что температура воды в Волге поднялась выше 22 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жара в Самаре в июле 2021 не дает передышек мегаполису. В областных районах в пятницу, 16 июля местами прошла гроза и даже шторм, но значительную часть города на Волге не зацепило даже слабым дождем. Прохладная погода становится все более долгожданной. Однако в ближайшие дни серьезных поблажек от природы, кажется, не будет.

“Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” предполагает, что Самарскую область с 19 по 22 июля будут навещать кратковременные дожди и грозы с интенсивными порывистым ветром. Вот только даже если они состоялся, воздух они охладить не сумеют. Температура днем в Самаре останется в районе 30… 36 градусов во все четыре дня, и лишь на западе региона 22 июля похолодает до 25.

Gismeteo обещает ежедневные грозы и жару в Самаре вплоть до субботы, 24 июля включительно. Тогда же температура воздуха в городе, наконец, начнет снижаться: в конце месяца в дневное время будет около +23, а в ночное время обещаны +14… +16 градусов. Кроме того, Gismeteo пугает сильными ветрами, которые придут в регион в начале 20-х чисел и надолго останутся.

Росгидрометцентр в своих прогнозах более оптимистичен. Он обещает прохладную и дождливую пятницу, 23 июля, за которой придут сухие и комфортные выходные с температурой не выше 23 градусов. Яндекс предполагает, что погода сохранит такой характер до конца месяца и жара в Самару больше не вернется.

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