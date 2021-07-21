Как работают пункты вакцинации от коронавируса в Самаре

Даже если в ближайшем прививочном пункте вакцина закончилась, не стоит отчаиваться. Варианты есть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продолжается активная кампания по вакцинации от коронавируса, и всего на июль 2021 на территории Самары действуют 53 прививочных пункта. График работы большинства из них привязан ко времени открытия лечебно-поликлинических учреждений города. То есть, в основном они начинают принимать в 8:00 и завершают либо с окончанием рабочего дня, либо запасов препарата. Однако есть исключения.

На территории Самары действуют три круглосуточных пункта вакцинации. Один из них работает в городской больнице №4 на ул. Мичурина, 125. Пункт на базе больницы №10 на Медицинской, 4 в дневное время принимает в поликлиническом отделении, а с 20.00 до 8 утра функционирует в травматологии. В больнице №6 на Советской Армии, 56 в период с 8.00 до 20.00 вакцинируют в кабинете 210, а в остальное время - в кабинете 106.

Помимо этого в Самаре действуют несколько мобильных пунктов вакцинации, которые в будни работают в пятницу с 14:00 до 19:00 и с 11:00 до 18:00 по выходным. Их можно обнаружить на парковках у центрального входа ТЦ «Мега», возле ТЦ «Космопорт» (у входа в «Спортмастер»), у ТЦ «Амбар» (возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE). Кроме того, еще один пункт при торговом центре работает в стационарном режиме. Он находится на 1 этаже в «Авроре» (напротив Fix Price) и готов принимать с 11:00 до 18:00.

Кстати, сделать прививку в круглосуточных пунктах вакцинации можно сделать в порядке живой очереди, без предварительной записи. С собой обязательно иметь паспорт.

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