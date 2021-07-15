Руки опускаются, Би-2 в депрессии: кого еще не удастся услышать в Самаре летом 2021

Концертные промоутеры надеются на улучшение обстановки в 2022 году. Фото: из личного архива

14 июля стало известно, что Би-2 отменили концерт в Самаре на стадионе “Солидарность Арена”. Он должен был состояться в августе, но теперь оказался перенесен на год вперед. Би-2 стали не первыми, кто решил отложить свое выступление в городе на Волге. Ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на 2022-й подвинули концерт “Руки Вверх” и летний фестиваль Big Love Show на той же “Солидарность Арене”. Даже фестиваль “Протока”, один из немногих состоявшихся в 2020-м, решил повременить до следующего года.

Лето считается “низким сезоном” для закрытых концертных площадок. Тем не менее, на них в Самаре также повлияла новая волна ограничительных мер. Так, на 10 октября перенесен концерт Saluki, который должен был пройти в начале июля в “Звезде”. Pyrokinesis пока не определились с датой выступления взамен отмененного. А Zivert предположительно сыграют для самарцев 20 сентября. Концерты на небольших площадках, которые вряд ли соберут больше сотни зрителей, пока остаются в силе. И афиша баров “Подвал”, “Без названия”, “Другой Z” остается пусть не густой, но актуальной. Кроме того, в ресторанах продолжают играть кавер-группы.

Самым крупным концертом оставшейся части лета в Самаре вероятно станет выступление КняZz в пространстве “Ангар” 23 июля. На момент написания материала последнее сообщение в соцсетях от организаторов, подтверждающим намерение провести шоу, датировалось 12 июля.

Перспективы проведения других массовых музыкальных мероприятий остаются смутными. Так, официально не объявлял об отмене фестиваль “Метафест”. Неизвестно, готовятся ли “Серебряные трубы Поволжья”, которые обычно проходят в августе. И не подает признаков жизни самарский фестиваль “Индиривер”.

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