Мать в СИЗО, органы опеки проверяют следователи: что происходит с делом девушки, обвиняемой в убийстве дочки в Самаре

Обвиняемая пробудет под стражей как минимум до октября Фото: соцсети

Страшное ЧП, произошедшее 8 июня у дома № 50б на 3-м проезде в Самаре, обсуждала вся страна. Пьяная девушка вытащила свою дочь из окна квартиры на шестом этаже, пытаясь ее проучить за громкие слезы, но не смогла удержать и выронила. У трехлетней малышки не было шансов.

Подозреваемой оказалась 23-летняя Анна Р. По вышеуказанному адресу она снимала жилье, а тем утром, 8 числа, пришла домой из ночного клуба «Метелица». По версии правоохранителей, нетрезвая мама разбудила дочку, требовала, чтобы та сходила в туалет, но девочка начала капризничать. Попытки воспитания закончились трагедией. Анна выбежала на улицу, взяла тело дочери, пыталась «оживить» ее укачиваниями, но все оказалось тщетно.

Подозреваемую задержали. Как оказалось, Анна воспитывала ребенка одна. На жизнь она зарабатывала оказанием интим услуг. Горе-маму суд решил арестовать на два месяца. 4 августа вопрос о мере пресечения рассматривали снова.

На месте убийства вскоре после трагедии появился стихийный мемориал Фото: Михаил ГОРЮНОВ

— В Октябрьском районном суде удовлетворили ходатайство следствия и приняли решение о продлении срока содержания под стражей для обвиняемой. Под арестом она пробудет еще два месяца, — сообщили корреспонденту «КП-Самара» в СУ СК России по региону.

Следователи также заявили, что разбирательства во всех обстоятельствах преступления идут полным ходом. Так, они уже внесли представление в адрес органов опеки и попечительства Железнодорожного и Октябрьского районов города.

— Сотрудники органов опеки должны принимать меры, чтобы подобных ситуаций не происходило, они обязаны пресекать вещи, способствующие преступлению. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности, — отмечают стражи порядка.

Погибшую забрали родственники. С ней простились в Ульяновской области. Организовать прощание помогли неравнодушные люди. Расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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