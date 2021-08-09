Заботливая мать или гроза местных алкоголиков? Как живет девушка, год назад бросившая прикованного к коляске сына

Когда-то девушка выкладывала трогательные фотографии с сыном, а потом "забыла" его в подъезде Фото: Соцсети

Забытый малыш

Татьяна К. из микрорайона Поволжский в Тольятти стала местной «знаменитостью» в прошлом году. Девушка посадила 3-летнего сына в коляску, закрепила «оковы» и… ушла. Зареванного малыша около пяти часов вечера в подъезде нашли соседи. Его мама в это время «отдыхала» на газоне возле дома. Мальчик был худенький, не разговаривал, не знал своего имени. Соседи вызвали полицию.

После того, как о ЧП в Тольятти написала «Комсомолка» и соцсети, к Татьяне приехали с проверкой полиция и органы опеки. Выяснилось, что детей у нее двое, но это не мешает молодой матери веселиться «по-полной»: ночные посиделки, громкие гулянки, скандалы – все это не раз приводило к тому, что соседи писали жалобы. А в ответ получали отписки: мол, все хорошо, провели профилактическую беседу, все наладится.

После громкого скандала с забытым малышом заговорили о том, что Татьяну могут лишить родительских прав… но все постепенно затихло. Младшего ребенка забрал к себе биологический отец, старший остался с мамой.

Малыш провел в коляске несколько часов без еды и воды Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С тех пор прошел год…

- Мы называем это место Поволжским гетто, даже хэштег для отдельных публикаций на эту тему завели, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» волонтеры организации «Право на счастье». – Мы предлагали помощь Татьяне, но она довольно агрессивно реагирует на всех, кто, как ей кажется, вмешивается в ее жизнь.

По словам волонтеров, которые тесно общаются с соседями Татьяны, она давно дружит с Дашей - у нее трое детей, они живут в одном подъезде, и после того, как «бывший» Татьяны забрал младшего сына, дружба молодых матерей стала еще теснее.

- Татьяна и Дарья «отрываются» еще хлеще, чем раньше по отдельности: запирают детей в квартире у одной и идут «гулять» домой к другой, - такую информацию вместе с видеозаписями, которые ее подтверждают, соседи передали волонтерам.

Младшего ребенка Татьяны забрал отец, а старший остался с мамой и теперь играет с детьми Дарьи Фото: Соцсети

Так и надо?

Конечно, те сразу отправились в органы опеки, чтобы обсудить, как быть в подобной ситуации. Но диалога не получилось. По словам руководителя организации «Право на счастье» Марины Федотовой, им даже не дали шанса показать видеозаписи, в том числе те, где Дарья и Татьяна в ночи довольно агрессивно общаются у подъезда с собутыльниками.

Интересно, что на запрос «Комсомолки» органы опеки ответили, что ситуацию держат под контролем:

- К Татьяне и Дарье регулярно выходят специалисты Комплексного центра соцобеспечения населения Центрального округа в сопровождении сотрудников ПДН, - говорится в документе за подписью министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой. – Их дети обеспечены всем необходимым, ходят в детские сады и в школы в зависимости от возраста. С июня прошлого года информация отрицательного характера об их семьях не поступало, как и жалобы от соседей.

Также в минсоце пояснили: в последний раз Татьяну и Дашу посещали в июне этого года, обе молодые матери были дома с детьми, никаких свидетельств того, что они ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности, нет.

Тем временем, на ситуацию уже обратили внимание сотрудники Следственного комитета. В пресс-службе ведомства подтвердили, что информация, обращение от волонтеров находится на рассмотрении в Центральном МСО Тольятти СУ СК РФ по Самарской области.

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