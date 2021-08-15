Как сейчас выглядит Стена Цоя в Самаре

Стена закрашена неаккуратно, зато в арке сейчас чисто Фото: Данила ТЕЛЕГИН

15 августа 1990-го Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Осенью того же года во многих крупных городах СССР появились переулки, арки, переходы, скверы, где стали целенаправленно собираться ярые «киноманы» и простые любители рок-музыки. Кто в память о выдающемся авторе, кто из любви к искусству. Как правило они оставляли надписи и рисунки мемориального характера, пели цоевские песни, но все-таки главной целью тусовок было общение единомышленников.

Популярное куйбышевское место встречи «неформалов» вблизи пересечения Ленинградской и Фрунзе переформатировалось в Стену Цоя осенью 1990-го года, взяв пример с московского Арбата. Не то чтобы музыканта многое связывало с нашим городом. В Куйбышеве он выступал, однако те концерты не произвели фурора. И все же, несмотря на отсутствие контекста, у местной Стены Цоя собралась очень творческая компания, включавшая будущую певицу Ольгу Олейникову, художника-постановщика Сергея Февралева, историка энергетики Владимира Громова, музыканта Сергей Гуню Бермана и многих других известных людей.

В закрашенной надписи справа угадываются три буквы известной фамилии Фото: Данила ТЕЛЕГИН

В начале XXI веке «Стенка» начала стремительно превращаться в анахронизм и все чаще уступала место художникам. В отличие от арбатской, исчезла она незаметно. Фактически точка в ее истории была поставлена с реконструкцией Ленинградской. Городские власти решили изгнать всех торговцев с пешеходной улицы. И тогда художники оказались активнее «нефоров» в борьбе за место.Теперь в арке дома №50 на улице Ленинградской есть полуофициальная галерея, у которой даже есть вывеска. Надписи на стенах здесь регулярно закрашиваются, не давая шанса новому поколению «киноманов» вновь претендовать на тусовочное место. Может, оно и к лучшему. Самарская Стена Цоя никогда не отличалась граффити, имеющими высокую художественную ценность. А в худшие свои периоды содержала признаки и запахи общественного туалета.

Галерея на месте Стены Цоя тоже не особенно востребована Фото: Данила ТЕЛЕГИН

О прошлом цоевского уголка Ленинградской напоминают разве что редкие «аскеры», иногда иногородние, почему-то выбирающие именно этот участок улицы. Поводов печалиться, между тем, нет. Летом кавер-версии популярных рок-песен звучат на самарском Арбате каждый вечер, и едва ли хоть один из них обходится без «Кукушки», «Звезды по имени Солнце», «Перемен» и других цоевских хитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бронзовый кабан, счастливая семья и Чехов из известняка: показываем топ-10 необычных памятников Самары

К Международному дню памятников и исторических мест «КП-Самара» делает подборку малоизвестных памятников от самарских экскурсоводов и краеведов

(подробности)