Новые ярмарки в Самаре начнут открываться уже в августе 2021: рассказываем, что о них известно

На Тухачевского/Киевской будет уже не сезонная ярмарка, а полноценный рынок, работающий круглый год Фото: Данила ТЕЛЕГИН

На днях городская администрация сообщила, что позволила ярмаркам в Самаре открыться пораньше, отреагировав на просьбу представителей сельского хозяйства. В частности, уже 13 августа открылся сезонный рынок в 4-м квартале Мехзавода, разместивший более сотни торговых мест.

Но главная новость для самарцев заключается в том, что к 15 сентября в городе откроются четыре новых ярмарки. Впрочем, не все они станут сюрпризом, поскольку речь идет скорее о модернизации уже существовавших торговых рядов. Теперь эти рынки будут не настолько зависеть от погодных услови. Ведь разместятся они в конструкциях каркасно-тентового типа, где круглый год можно поддерживать комфортную температуру для торговцев и посетителей. Для этого в шатрах будет и соответствующее оборудование. Как и на прежних ярмарках, часть мест предоставят пенсионерам бесплатно.

Самая большая из новых ярмарок, на 170 торговых точек, разместится на пустыре рядом с трамвайным кольцом на пересечении улиц Тухачевской и Киевской. Ранее здесь уже стояли несколько палаток старого образа, но большой популярностью они не пользовались. Теперь же сюда, фактически, переезжает ярмарка от музея им. Алабина. На момент написания статьи каркасно-тентовые конструкции уже установлены. Запуск этой ярмарки намечен на 27 августа, пятницу. В графике работы значится, что пока она будет функционировать в 2022 года, то есть ее перспективы будут зависеть от того, насколько она приживется.

1 сентября откроется ярмарка на пересечении проспекта Ленина и ул. Челюскинцев. Здесь давно шла активная торговля, однако большая часть ее проходила в неподходящих условиях и создавала дискомфорт для жителей окрестных домов. Теперь же здесь появится 16 современных мест.

15 сентября начнут работу шатры (на 32 места) на пересечении Дачной и Чернореченской, а также возле Белорусской, 131 (на 16 мест). В графике работ отмечено, что они будут функционировать круглый год до октября 2025-го, а значит сомнений в их востребованности нет.

Кстати, весной планировали открыть пять новых ярмарок: шатер должен был появиться также на Булкина/Дыбенко, но пока о нем новостей не появилось.

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