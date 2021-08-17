«Детей не видно, изредка лает собака»: что рассказали соседи о матери, заморившей голодом младенца в Самаре

В суде молодая мать расплакалась и ничего не смогла сказать в свое оправдание Фото: Вячеслав СОРОКИН

12 августа в Самаре вернувшаяся из гостей мать двоих детей обнаружила труп 8-месячного младенца. Все дело в том, что Елена Лаврова отлучилась из дома, как она думала, «на минуточку», а в итоге отсутствовала более суток. По ее мнению, ее не было часов 30, по версии следствия – 4 дня. Все это время два ее сына находились дома одни.

- Соседи ничего плохого о ней сказать не могут, - говорят собственные источники корреспондентов «КП-Самара». – Видели их редко, молодая мать всегда при этом была трезвая. Криков или плача детей никто не слышал. Говорят, что собака в ее квартире периодически лаяла, а дети молчали. И это странно.

Как так могло получится, что младенец умирал от голода, а никто об этом не знал, сейчас разбираются сотрудники регионального Следственного комитета. Елену Лаврову по решению суда арестовали на два месяца, ее подозревают в убийстве младшего сына и покушении на убийство старшего. Трехлетний мальчик, к счастью, выжил, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает:

- Мальчика забрала к себе бабушка, она сейчас собирает документы для установления опеки над ним, - рассказала «Комсомолке» министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. – Что до матери, то, по нашей информации, она не работала, получала детские пособия на двоих детей, ежемесячную социальную помощь малоимущим семьям, а также выплаты по Указам президента Российской Федерации.

Кроме того, как ранее было озвучено в суде, Елена Лаврова жила на деньги от продажи квартиры, плюс помогала маме разводить собак.

По данным органов опеки, о сыновьях молодая мать тоже ранее заботилась исправно: регулярно показывала им врачам, четко выполняла все рекомендации, старшего сына устроила в детский сад в Крутых Ключах, где и жила сама.

До ЧП, которое произошло 12 августа, о каких-либо проблемах никто и не подозревал. Лаврова, хотя и была матерью-одиночкой, на учетах в органах системы профилактики не состояла. Стало ли это следствием недосмотра со стороны органов опеки, также предстоит разобраться следствию – уголовное дело уже возбудили по ч.2 ст.293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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