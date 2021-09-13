Музыкальный талант, половой гигант, фитнес-хомячок и сумасшедший старичок: как выиграть в соседских войнах

Сосед с дрелью может оказаться далеко не худшим из зол Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жизнь в современной многоэтажке все больше напоминает сказку про Теремок. Но чем дальше, тем страшнее: тут тебе и стройка без конца и края, и семейные скандалы днем и ночью, и алкаши, и сумасшедшие всех видов – чего и кого только не водится в «человейниках»! Мы попросили доцента кафедры философии СамГМУ, психолога Нину Ковалюнас и кандидата юридических наук, председателя коллегии адвокатов «Базис» Евгения Сапова рассказать, как бороться с самыми распространенными видами вредных соседей. И что сделать, чтобы победить.

Половой гигант

Громкий секс и семейные скандалы – непременный атрибут жизни в многоэтажке. Обычно соседи в курсе - кто, сколько раз и с кем проводит время. По шагам и силе хлопнувшей двери могут предположить, что соседская школота опять вернулась с двойками, а значит, вечером весь подъезд ждет концерт из хора страдающих подростков и грома с молниями, которые на их головы обрушат родители. В какой-то момент вы понимаете, что о чужой семье знаете больше, чем о своей. И что с этим делать?

Просто представьте лица полицейских, которых вы вызываете, потому что соседи вам мешают своими любовными утехами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Психолог:

- В любом случае будьте максимально корректны. Попытайтесь отнестись к ситуации с юмором. «Переговоры» можно вести лично, а можно написать в мессенджер – у многих сейчас есть общедомовой чат. Иной вариант – объявление на лестничной площадке. Для начала не указывайте номер квартиры – адекватные люди сами поймут, о ком идет речь. Попросите быть потише, напомните о тонких стенах и вашем нежелании быть невольным участником семейной жизни соседей.

Юрист:

- Посмотрите, в какое время нельзя шуметь в вашем регионе. В Самарской области «запретные» часы сейчас – с 22.00 до 8 утра (до 10 в выходные), а также «сончас» - с 13.00 до 15.00. Если соседи шумят в «разрешенные» часы, то с точки зрения закона нарушений тут нет. Разумеется, если речь не идет о домашнем насилии или иных преступлениях - тут надо вызывать полицию и органы опеки при наличии детей. Если же соседи не дают вам спокойно отдыхать ночью, то, вызывая наряд, скажите, что из квартиры доносятся громкие посторонние шумы. Пусть полицейские приедут и услышат сами, в чем дело. Но надо иметь в виду, что соседи могут закончить свои дела раньше, чем приедут сотрудники.

Психолог советует быть тактичнее и проявить немного терпения, даже если хочется высказать соседям в лицо все, что вы о них думаете Фото: Мария АНАНОВА

Фитнес-хомячки

Есть проблемы вечные и всем понятные: нескончаемая стройка, соседский ребенок-музыкант, разгульная молодежь и соседи-алкаши неопределенных лет и занятий. С этими, в общем-то, все понятно. А что делать с толстушкой, похожей на хомячка, которая вдруг решила худеть дома и занимается фитнесом так, что стены дрожат? Приходишь – а она скатывается в фитнес-бола, а стыда ни в одном глазу. Или «качком», который штангу роняет, а у вас люстра ходуном ходит?

Психолог:

- В любой ситуации пытайтесь найти компромисс: ребенок не будет заниматься музыкой без остановки весь день, как и сосед-спортсмен просто не выдержит несколько часов тренировок. Попробуйте договориться о времени, когда им будет удобно заниматься, а вы, скажем, выйдете на прогулку – и воздухом свежим подышите, и нервы побережете. Что касается строек и вечеринок – возможно, какое-то время придется потерпеть. Вы ведь тоже когда-то делали ремонт, не так ли? И в молодости любили отдохнуть – вспомните свои «подвиги». Да, если время идет, разговора с соседями не получается, а шум такой, что житья нет, тогда это действительно уже повод обратиться за помощью к специалистам.

Из-за пандемии коронавируса многие стали заниматься спортом дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист:

- Опять же - весь вопрос в том, когда шумят соседи. В «разрешенные» часы у себя дома люди имеют право делать ремонт, танцевать, заниматься спортом, слушать музыку – в общем, то, что душа пожелает. После 22.00 можно вызывать полицию. Алгоритм следующий: звоните, дожидаетесь наряда (а он может приехать, когда вечеринка у соседей уже закончится), пишите заявление, просите дать вам копию или разрешить сфотографировать его себе на телефон, чтобы точно знать все его исходящие данные и… ждете. Полиция заявление должна передать в административную комиссию, там проведут свою проверку, и нарушителя оштрафуют на 1000-2000 рублей.

Плюшкины

В Самарской области соседи все лето не могут справиться с мужчиной, который устроил из дома помойку. Тараканы, мыши и прочая живность, которой у него дома уже тесно, разбегается по соседям. В управляющей компании лишь руками разводят: мол, он нас даже на порог не пускает, что мы сделаем?

Страсть к накопительству может быть сигналом о начале опасного заболевания Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог:

- То, что в народе называют синдромом Плюшкина, имеет научный термин - силлогомания. Это психическое расстройство, которое начинается с того, что человек не может расстаться со старыми вещами («Они мне дороги как память»). Это легкая форма. Далее вещей становится много, кроме своих, в дом тащат и чужую рухлядь, ситуация выходит из-под контроля. Причины могут быть разные: психическая травма (болезнь или смерть любимого человека, развод) или психические заболевания (шизофрения, слабоумие и др). Договориться с таким человеком практически нереально - он не видит проблемы. Лечить «Плюшкиных» тяжело, долго и дорого – нужно сочетание лекарств и терапии. И будет ли положительный эффект – большой вопрос.

Юрист:

- Для начала выясняем, является ли человек собственником жилья. Если он живет там по договору соцнайма, то пишем письма в горадминистрацию, чтобы человека переселили в другое место в связи тем, что он ухудшает состояние муниципального имущества и создает опасность для окружающих. Если «Плюшкин» - собственник квартиры, то все гораздо сложнее. Теоретически его можно выселить по решению суда, но иск инициировать должна районная администрация, и шанса на то, что суд лишит человека жилья, крайне малы. Поэтому придется добиваться того, чтобы хотя убрать мусор из квартиры: пишем заявления в полицию, районную администрацию и Роспотребнадзор. При этом настаиваем на том, что крысы и тараканы создают серьезную угрозу здоровью населения, вплоть до распространения опасных инфекций и заболеваний - не забудьте приложить фотографии «нарушителей спокойствия». Просим пригласить санитарно-эпидемиологические службы. Собираем все заключения, обращаемся в суд, настаиваем на том, чтобы он обязал управляющую компанию вывезти весь мусор, провести дезинфекцию, дератизацию и прочее, а судебных приставов и полицию – чтобы обеспечили сотрудникам управляющей компании доступ в квартиру. Если управляющая компания бездействует, жалуемся в ГЖИ. К сожалению, с большой долей вероятности через какое-то время процедуру придется повторить, потому что «Плюшкин» возьмется за старое, а добиться его помещения в психиатрический стационар можно, только если он опасен для себя и окружающих и опять же через суд.

В какой-то момент вы понимаете, что о чужой семье знаете больше, чем о своей, и что с этим делать? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НУ И НУ!

Сосед ты мне … или нет?

1. В прошлом году на ул.Вольской обнаружили… мумию. Соседи вспоминали: да, старушка пропала, да, пованивало из ее квартиры. Но заявление от соседей не принимали до тех пор, пока они не начали жаловаться во все инстанции. Когда дверь вскрыли, нашли мумифицированный труп. Эксперты предполагают, что к тому моменту старушка была мертва уже 2,5 года.

2. Недавно в России вынесли приговор женщине, которая… задушила соседку трусами. Пенсионерка пыталась учить уму-разуму даму, которая не так давно развелась с мужем. Говорила про зайку и лужайку, разведенку с дурным нравом и тикающие часики. Нервы не выдержали, женщина убила старушку, за что отправилась в колонию на 7 лет и 7 месяцев.

3. На ул.Марии Айведе в Самаре соседи до сих пор воюют с молодым человеком, который не только устраивает запойные вечеринки, но и ломает со своими гостями детскую площадку, вскрывают чужие кладовки и… бегают по подъезду с оружием в руках. Эта история логического завершения пока не получила.

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