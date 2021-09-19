Граффити на стенах, фея с паспортом и электоральный диктант: как прошли выборы в сентябре 2021 в Самарской области

Чем запомнились эти выборы вам? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 сентября в 20 часов в Самарской области закрылись избирательные участки. В этом году единый день голосования растянули на три. Все чтобы людям было удобнее и чтобы опасный коронавирус не распространялся. По предварительным на 18 часов явка избирателей в нашем регионе составила 43,08% - 1.041.728 человек. Наилучший показатель - в сельских районах (66,38 %). Так в числе лидеров по явке Хворостянский (91,18%), Челно-Вершинский (88,59 %), а также Елховский и Приволжский (по 88,26 %) районы Самарской области.

По данным на 15 часов 19 сентября в Самарской области было зарегистрировано 111 жалоб на нарушения процесса голосования. Из них 99 поступили в ТИК и УИК, еще 12 в Избирательную комиссию Самарской области. Как отметил председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев, 99% нарушений не подтвердились. При этом 88 обращений из 111 зарегистрированных поступили от представителей одной политической партии.

Выборы в Самарской области в 2021 году прошли ярко. Мы собрали для вас несколько запоминающихся моментов.

Молодые и ответственный

Именно в Самаре на этот раз работала самая молодая участковая избирательная комиссия в России. Средний возраст членов участкового избиркома – 25 лет, самому молодому участнику – 19, а самому старшему, председателю – всего 30 лет. Большая часть комиссии - студенты. Не удивительно, что находился УИК №3045 на территории Самарского университета на ул.Павлова, 1.

- Большая часть нашей избирательной комиссии - студенты-юристы Самарского университета, которые изучают в том числе избирательное право, - рассказал журналисту «КП-Самара» председатель УИК №3045 Валентин Сульянов. – Но есть среди нас и учащиеся других учебных заведений – например, будущий психотерапевт из Самарского государственного медицинского университета. Я сам работаю слесарем-сборщиком на ПАО «Кузнецов».

Все участники самой молодой УИК прошли школу молодого члена избиркома, попали в резерв, а потом уже и в состав УИК. Кстати, примечателен УИК №3045 не только молодыми людьми, но и особым оформлением. Избирательный участок превратился в арт-объект. Подробнее об этом здесь.

В последний день голосования на избирательном участке с самой молодой в России избирательной комиссией – избиратели могли стать участниками Электорального диктанта.

Для этого нужно было ответить на 20 вопросов, а также решить 5 кейс-ситуаций. За прохождение теста можно было получить приз - обложку на паспорт и флешку-браслет. А трем участникам, набравшим максимальное количество баллов за минимальное время вручили памятные сертификаты.

Волшебная палочка и паспорт в руках

На УИК №2618, что находится в Гимназии №133, 19 сентября пришла настоящая фея. Хрупкая леди была в пышном платье, с короной на голове и крыльями за спиной.

- Мне очень хотелось привнести нотку волшебства на избирательный участок. Лето закончилось, за окном прохладно и так хочется подарить людям немного позитива, - рассказала Галина, именно так оказывается зовут самарскую волшебницу. - Я считаю, что мой голос может на что-то повлиять, поэтому всегда принимаю участие в голосовании. Эти выборы не стали исключением.

Фея сделала свой выбор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка подняла настроение всем окружающим, дети, что пришли на участок с родителями, смотрели на нее открыв рот и просили скорее сфотографировать их с фей. В холле выстроилась очередь из желающих сделать фото. Больше фотографий смотрите здесь.

Когда душа поет

В селе Большое Микушкино в Исаклинский район 18 сентября студента, что пришел на выборы впервые, встретили народными песнями.

Роман Иванов учится в аграрном, в родное село теперь приезжает не часто. Вот и решили члены УИК устроить ему сюрприз в честь первых в жизни Романа выборов. Юношу на избирательном участке встретил чувашский народный ансамбль "Селгусь", в которым и сам Роман раньше занимался.

Молодого человека ждал сюрприз на выборах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Всегда приятно знать, что тебя ждут в родном селе. Думал приду, проголосую, а здесь целый концерт! - заявил Роман.

Юноша не удержался и сам пустился в пляс. Артисты поздравили Романа с выборами и пожелали ему после вуза вернуться работать в родное село.

С другом на выборы

По традиции на выборы люди приходят семьями, а некоторые даже с питомцами. Даму с собачкой заметили 18 сентября на участок № 2503. Многие сразу узнали в ней основателя ветеринарного центра “ФалагманВет” Инну Тарасенко. Она пришла с карликовым пинчером по кличке Джемма. Девушка решила не только проголосовать, но и выгулять своего песика.

Инна любит домашних животных ФОТО: Андрей Савельев

- Считаю, что животные - неотъемлемая часть нашего общества. Многие люди проводят с ними большую часть жизни, это опция совершенно адекватна и нормальна, - поделилась Инна. - Я пришла голосовать, потому что хочу, чтобы жизнь в регионе и в стране в целом стала лучше.

Инна уже шесть лет занимается реабилитацией и спасением бездомных животных и находит им семьи.

Отпуск не помеха

А вот Ольга с супругом в период голосования оказались далеко от родной Самары, но это не помешало им выразить свое мнение.

- Мы сейчас в Крыму. С утра здесь был дождь, поэтому мы надели на себя все самое теплое, сверху дождевики и пошли искать избирательный участок, к которому мы прикреплены. Очень жаль, что в Самаре пока нет электронного голосования. Ведь это так важно, чтобы у каждого был шанс сказать свое мнение, - уверена Ольга.

Отпуск выборам не помеха. Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Так получилось, что самой теплой одеждой оказалась кигуруми. Вот и получилось, что на избирательный участок жительница Самары пришла в костюме леопарда. Подробности здесь.

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