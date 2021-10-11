В составе ядовитой водки, от которой умерли 34 жителя Оренбургской области, нашли технический ингибитор

В бутылках водки был технический спирт с антикоррозийным составом. Фото: ГУ МВД по Оренбургской области

Эксперты выяснили, что входило в состав суррогатного алкоголя, которым на сегодняшний день смертельно отравились более 30-ти жителей Оренбургской области, еще более 60 человек находятся в больнице. Как выяснилось, «паленая» водка была ничем иным, как технический спирт в составе которого был ингибитор.

Ингибитор – это общее название веществ, которые применяется для приготовления антикоррозийных составов. Такие вещества разнообразной химической природы, тормозят или полностью угнетают скорость химических, физико-химических и биологических процессов.

В УМВД по Оренбургской области рассказали, что подозреваемые приобрели химическое вещество у организации, которая занимается официально продажей технических жидкостей в Уфе. В настоящее время правоохранители выясняют, на каком основании фирма продала ингибитор предпринимателям из Орска.

Напомним, в Оренбургской области уже несколько дней умирают люди, которые приобрели нелегальный алкоголь в местных магазинах. Как выяснилось, суррогат производили и реализовали на складе торгово-закупочной базы в городе Орск. В настоящее время 10 подозреваемых задержаны, а сам производитель ядовитой водки арестован.

На складе были изъяты почти 1300 бутылок с опасной жидкостью, а также 11 металлических бочек по 200 литров. Экспертиза показала наличие в спиртосодержащей продукции метанола, который смертельно опасен для употребления.

Следователи Центрального аппарата возбудили сразу несколько уголовных дел. Расследование продолжается. Местные власти организовали социальный проект для жителей восточных районов Оренбурга, где сложилась опасная ситуация. Тому, кто сдаст подозрительный алкоголь и укажет на точку, в которой его купил, будут выдавать продуктовые наборы. Нести «паленую водку» нужно в магазины сети «Желен». Что именно входит в перечень продуктов, на который может рассчитывать «докладчик», пока не ясно, но сообщается, что он в разы дороже бутылки спиртного

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбуржье на 10 октября 2021 года: число жертв растет, есть новый очаг

Арестованы первые подозреваемые, жителей региона просят отказаться от спиртного, появились новые очаги массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье на 10 октября 2021 года (подробности)

Заплатят натурой: власти Оренбургской области готовы выдавать продукты за сведения о точках сбыта суррогата

За бутылку подозрительного алкоголя и информацию о месте его продажи можно получить целый набор съестного (подробности)

Массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье: 34 жертвы, пять детей осиротели, тела были в машинах

Журналисты «КП» разбирались, что произошло и почему такие массовые отравления суррогатным алкоголем случаются до сих пор (подробности)