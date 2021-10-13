Магистраль «Центральная» в Самаре: последние новости 2021

Магистраль Центральную хотят начать строить в следюущем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре строительство магистрали «Центральная» планируют начать в 2022 году. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве. Этой дороги в Самаре ждут уже давно: она могла бы разгрузить основные транспортные магистрали и соединить город с выездом на трассу М5 напрямую. Вот только пока строить ее еще на начали, несмотря на имеющиеся уже документы об изъятии под строительство гаражей, домов. Рассказываем последние новости о строительстве магистрали «Центральная» в Самаре в октябре 2021 года.

Магистраль появилась в генплане города еще в 1965 году. Предполагалось, что дорога пройдет через весь город, став одной из основных. Строительство начали в 2005 году, но в 2009 году работы остановили из-за недостатка финансирования.

Ранее сообщалось, что строительство начнут после завершения другие капиталоемких проектов в городе, среди которых тогда называли возведение моста через реку Сок. Сейчас в Самаре идет строительство еще нескольких крупных дорожных объектов – это эстакада в Куйбышевском районе, а также развязка на пересечении улиц Ново-Вокальной и Советской Армии. В дальнейшем запланирован еще один крупный проект, предполагающий продление проезжей части на улице Авроры до Ново-Садовой.

Что касается магистрали «Центральной», то, по последним данным, ее строительство начнут в следующем году. Строительство пройдет в несколько этапов. На первом этапе сделают дорогу протяженностью 14 км от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. Дорога будет иметь шесть полос для движения, вдоль магистрали обустроят широкие тротуары и велосипедные дорожки.

Стоимость завершения строительства составляет порядка 9 млрд рублей. Однако, сейчас сметная документация откорректирована из-за удорожания стройматериалов. Обновленная документация направлена на экспертизу.

Ожидается, что строительство продлится до 2024 года. Предполагается, что часть средств на реализацию проекта поступит из федерального бюджета.

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