Как в Самаре строили метро: станции, которых мы дольше всего ждали

Метро в Самаре строится неспешно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к 2024 году планируют построить новую станцию метро – «Театральную». Ранее стало известно, что регион получит 10,4 млрд рублей на завершение строительства первой линии метро в областной столице.

Сейчас в самарском метро 10 действующих станций. Последней на данный момент была открыта «Алабинская». Несмотря на то, что открыли ее в 2015 году, там до сих пор не завершены все работы.

Помимо «Театральной» в столице региона также планировали открыть станцию «Самарскую», но сейчас от этих планов хотят отказаться.

Метро в Самаре строят неспешно, а открытия одной станции горожане ожидают годами. Кстати, в Москве до конца этого года откроют 10 новых станций. Мы решили вспомнить, какие станции в Самаре были самыми долгожданными.

«Алабинская» – 8 лет ожидания

В 2015 году открыли долгожданную станцию «Алабинскую». Когда обнародовали планы об открытии новой станции, ее появлению обрадовались многие студенты – она находится относительно близко от технического университета. Не только студенты, но и абитуриенты считали, что им будет очень удобно ездить в университет на метро. Но пока строилась станция, абитуриенты становились студентами, а затем уже и выпускниками, успевая отметить несколько лет после выпуска, пока станция, наконец, появилась.

Начали строить «Алабинскую» в 2007 году, но из-за недостатка финансирования ее открытие несколько раз откладывалось.

«Российская» - 15 лет ожидания

Девятая по счету станция метро в Самаре открылась в декабре 2007 года. Станция расположена неподалеку от пересечения улицы Ново-Садовой с проспектом Ленина, около музея «Самара Космическая».

Следующей после «Российской» является «Алабинская». И если 8 лет ожидания «Алабинской» кому-то кажется много, то на строительство «Российской» в Самаре ушло 15 лет. Причины столь сильно растянувшегося строительства все те же – недостаток финансирования.

Когда станция все-таки была построена, назвать удачным ее расположение оказалось сложно. По сути, она находится далеко и от Ново-Садовой, и от проспекта Ленина, и от Московского шоссе, поэтому в качестве какого-то пересадочного узла воспринимается слабо. Учитывая, что станция располагается на удалении от проходных мест, многие даже толком не знают, где она находится.

«Московская» - 12 лет ожидания

В декабре 2002 года в Самаре появилась восьмая по счету станция метро – «Московская». Свое название она получила, потому что располагается на Московском шоссе – на пересечении с улицей Гагарина.

Предварительные работы по возведению станции начались еще в 1990-м году, а котлован сделали в 1992-м году. Столь длительным ожидание получилось по банальным и привычным причинам – недостаток финансирования. К тому же, в 1992 году метрополитен был выведен из состава Министерства путей сообщения и передан в муниципальную собственность. Это тоже сыграло свою роль, поскольку нарушилась система строительства метро.

«Театральная» - ожидание продолжается

Ожидается, что новая станция «Театральная», которая должна стать завершающей на первой ветке самарского метро, появится в 2024 году. Если вести отсчет с момента начала работы последней открытой станции, то уже сейчас прошло шесть лет. В целом можно использовать разные системы подсчета и вспомнить, что название «Театральная» упоминалась примерно когда появилась «Российская», а то и раньше. Но одно остается неизменным – открытия новых станций метро самарцы ждут годами.