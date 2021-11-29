Следователи готовятся поставить точку в деле об убийстве самарской «леди Макбет» Екатерины Сокирской

Вдова банкира Дмитрия Пузикова была жестоко убита этим летом Фото: Соцсети

В Самарской области близится к завершению следствие по двум громких уголовным делам. Во-первых, по делу об убийстве вдовы банкира Дмитрия Пузикова – Екатерины Сокирской. Во-вторых, по факту гибели подозреваемого в этом убийстве - Алексея Ряскова.

Золотоволосая красавица была жестоко убита 2 июля, основным мотивом расправы называют ревность, убийцей – ее бывшего возлюбленного Алексея Ряскова.

История Екатерины Сокирской могла бы лечь в основу остросюжетного фильма: в 23 года стала вдовой после того, как 7 марта 2012 года от отравления таллием (вещество, которым борются с грызунами) после семейного застолья погиб ее муж – банкир Дмитрий Пузиков. Вскоре она была арестована и стала главным подозреваемым, а после – и обвиняемым по делу об убийстве собственного мужа. Пять лет расследования, судов, СИЗО и домашнего ареста и… оправдательный приговор, который устоял в Верховном суде.

7 марта 2012 года от отравления ядом погиб муж Екатерины - банкир Дмитрий Пузиков Фото: Соцсети

Примерно в это же время Екатерина Сокирская находит новую любовь – руководителя Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексея Ряскова, к которому она привела заниматься своего сына. На тот момент Рясков был женат, но ушел из семьи, чтобы жениться на Екатерине, которая, наконец, обрела свободу и восстановила свое доброе имя.

Пара открыла свой ресторан и на какое-то время пропала из поля зрения СМИ. Пока 2 июля 2021 года в Instagram не появилась видеозапись, на которой Алексей Рясков заявляет, что оправдательный приговор Екатерины стоил 15 млн рублей и он якобы может назвать всех причастных к этой афере. Видео неожиданно обрывается – намеренно или нет, до сих пор остается загадкой.

Рясков был женат, но ушел из семьи, чтобы жениться на Екатерине Фото: Архив "КП"

На следующий день в квартире на ул.Садовой находят тело Екатерины Сокирской. Молодой женщине на тот момент было всего 32 года. Выясняется, что она прилетела в Самару накануне, а умерла примерно в то время, когда было опубликовано сенсационное признание Ряскова. Именно он и становится главным подозреваемым в убийстве.

Задержали его через день в селе Торновое, где мужчина пугал местных жителей безумным взглядом, исцарапанными руками и почти полным отсутствием одежды.

В суде, где Алексею Ряскову избирали меру пресечения, он заявил: в тот вечер они с Екатериной встретились, чтобы обсудить некие финансовые вопросы, но разговор не задался, он дал ей пощечину, она схватилась на нож, напала на него, и тогда он ударил ее топориком для мяса. «Но когда я уходил, она была жива!» - уверял всех Рясков.

Алексей Рясков стал главным подозреваемым в убийстве Екатерины Сокирской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эту версию родственники погибшей сразу подвергли сомнению: по их словам, Екатерина примерно год назад развелась с Алексеем из-за нескольких случаев домашнего насилия. Но даже после расставания он настойчиво продолжал ее преследовать и проявлял при этом агрессию.

Так это или нет, узнать предстояло следствию. Но сам Алексей Рясков что-либо сказать по этому поводу уже не сможет – 17 июля его тело было обнаружено на территории соматической больницы ФСИН. Основная версия его гибели – самоубийство.

- Расследование уголовного дела по факту убийства Екатерины Сокирской близится к завершению, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» представитель потерпевшей стороны адвокат Андрей Карномазов. – Но обвинение пока не предъявлено, материалы дела нам на ознакомление не предоставляли.

На суде по избранию меры пресечения Алексей Рясков уверял, что Екатерина напала на него первой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предположительно, дело могут направить в суд уже в декабре. И уже там будет решаться вопрос о том, будут ли рассматривать дело по существу или закроют его по нереабилитирующим обстоятельствам – в связи со смертью обвиняемого. Зависеть это будет от позиции родственников Алексея Ряскова.

Что касается уголовного дела по факту его гибели, то и его расследование подходит к концу. Возможно, в суд его передадут также до конца года.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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