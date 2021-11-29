Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 12:28

Следователи готовятся поставить точку в деле об убийстве самарской «леди Макбет» Екатерины Сокирской

В суд дело могут направить уже в декабре 2021 года
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Вдова банкира Дмитрия Пузикова была жестоко убита этим летом

Вдова банкира Дмитрия Пузикова была жестоко убита этим летом

Фото: Соцсети

В Самарской области близится к завершению следствие по двум громких уголовным делам. Во-первых, по делу об убийстве вдовы банкира Дмитрия Пузикова – Екатерины Сокирской. Во-вторых, по факту гибели подозреваемого в этом убийстве - Алексея Ряскова.

Золотоволосая красавица была жестоко убита 2 июля, основным мотивом расправы называют ревность, убийцей – ее бывшего возлюбленного Алексея Ряскова.

История Екатерины Сокирской могла бы лечь в основу остросюжетного фильма: в 23 года стала вдовой после того, как 7 марта 2012 года от отравления таллием (вещество, которым борются с грызунами) после семейного застолья погиб ее муж – банкир Дмитрий Пузиков. Вскоре она была арестована и стала главным подозреваемым, а после – и обвиняемым по делу об убийстве собственного мужа. Пять лет расследования, судов, СИЗО и домашнего ареста и… оправдательный приговор, который устоял в Верховном суде.

7 марта 2012 года от отравления ядом погиб муж Екатерины - банкир Дмитрий Пузиков

7 марта 2012 года от отравления ядом погиб муж Екатерины - банкир Дмитрий Пузиков

Фото: Соцсети

Примерно в это же время Екатерина Сокирская находит новую любовь – руководителя Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексея Ряскова, к которому она привела заниматься своего сына. На тот момент Рясков был женат, но ушел из семьи, чтобы жениться на Екатерине, которая, наконец, обрела свободу и восстановила свое доброе имя.

Пара открыла свой ресторан и на какое-то время пропала из поля зрения СМИ. Пока 2 июля 2021 года в Instagram не появилась видеозапись, на которой Алексей Рясков заявляет, что оправдательный приговор Екатерины стоил 15 млн рублей и он якобы может назвать всех причастных к этой афере. Видео неожиданно обрывается – намеренно или нет, до сих пор остается загадкой.

Рясков был женат, но ушел из семьи, чтобы жениться на Екатерине

Рясков был женат, но ушел из семьи, чтобы жениться на Екатерине

Фото: Архив "КП"

На следующий день в квартире на ул.Садовой находят тело Екатерины Сокирской. Молодой женщине на тот момент было всего 32 года. Выясняется, что она прилетела в Самару накануне, а умерла примерно в то время, когда было опубликовано сенсационное признание Ряскова. Именно он и становится главным подозреваемым в убийстве.

Задержали его через день в селе Торновое, где мужчина пугал местных жителей безумным взглядом, исцарапанными руками и почти полным отсутствием одежды.

В суде, где Алексею Ряскову избирали меру пресечения, он заявил: в тот вечер они с Екатериной встретились, чтобы обсудить некие финансовые вопросы, но разговор не задался, он дал ей пощечину, она схватилась на нож, напала на него, и тогда он ударил ее топориком для мяса. «Но когда я уходил, она была жива!» - уверял всех Рясков.

Алексей Рясков стал главным подозреваемым в убийстве Екатерины Сокирской

Алексей Рясков стал главным подозреваемым в убийстве Екатерины Сокирской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эту версию родственники погибшей сразу подвергли сомнению: по их словам, Екатерина примерно год назад развелась с Алексеем из-за нескольких случаев домашнего насилия. Но даже после расставания он настойчиво продолжал ее преследовать и проявлял при этом агрессию.

Так это или нет, узнать предстояло следствию. Но сам Алексей Рясков что-либо сказать по этому поводу уже не сможет – 17 июля его тело было обнаружено на территории соматической больницы ФСИН. Основная версия его гибели – самоубийство.

- Расследование уголовного дела по факту убийства Екатерины Сокирской близится к завершению, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» представитель потерпевшей стороны адвокат Андрей Карномазов. – Но обвинение пока не предъявлено, материалы дела нам на ознакомление не предоставляли.

На суде по избранию меры пресечения Алексей Рясков уверял, что Екатерина напала на него первой

На суде по избранию меры пресечения Алексей Рясков уверял, что Екатерина напала на него первой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предположительно, дело могут направить в суд уже в декабре. И уже там будет решаться вопрос о том, будут ли рассматривать дело по существу или закроют его по нереабилитирующим обстоятельствам – в связи со смертью обвиняемого. Зависеть это будет от позиции родственников Алексея Ряскова.

Что касается уголовного дела по факту его гибели, то и его расследование подходит к концу. Возможно, в суд его передадут также до конца года.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Судьба или возмездие: смерть нашла самарскую "леди Макбет" через неделю после дня рождения

Женщина погибла через девять лет после отравления мужа-банкира, в котором подозревали именно ее (подробности)

"Ударил, но она была жива": адвокат бывшего мужа Екатерины Пузиковой не считает случившееся умышленным убийством

Адвокат Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве вдовы отравленного банкира, рассказал, какие моменты в деле вызывают сомнения и почему они намерены обжаловать арест до 3 сентября (подробности)

Унес тайны в могилу: в Самаре нашли мертвым кикбоксера, арестованного за убийство Екатерины Пузиковой

Следователи не исключают, что Алексей Рясков покончил с собой (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛУбийство Екатерины Пузиковой